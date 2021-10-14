На МіхоМайдані в Тбілісі з'явилася Юлія Тимошенко

Юлія Володимирівна попросила Міхеїла Саакашвілі припинити голодування

Слова Тимошенко ретранслювали на великому екрані, встановленому на мітингу / Колаж "Сьогодні"

У Тбілісі на мітингу в підтримку третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі показали відеозвернення Юлії Тимошенко, беззмінного лідера партії ВО "Батьківщина". Юлія Володимирівна попросила політика припинити голодування.

Звернення

"Я сама пережила політичні репресії і добре знаю, що значить бути в політичному ув'язненні, я нікому цього не побажаю. Дорогий Міша, я як ніхто добре знаю, що голод в тюрмі – мало не єдина форма протесту. Я також прекрасно розумію твої мотиви, чому ти був змушений так вчинити, але в водночас я хочу попросити тебе – припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним. Я також звертаюся до прихильників, закликати їх лідера припинити голодування. Це має вирішальне значення для його життя і вашої боротьби в цілому", – заявила Юлія Тимошенко.

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