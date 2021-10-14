Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Влада Події

На МіхоМайдані в Тбілісі з'явилася Юлія Тимошенко

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 жовтня, 23:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юлія Володимирівна попросила Міхеїла Саакашвілі припинити голодування
Слова Тимошенко ретранслювали на великому екрані, встановленому на мітингу / Колаж "Сьогодні"
Слова Тимошенко ретранслювали на великому екрані, встановленому на мітингу / Колаж "Сьогодні"

У Тбілісі на мітингу в підтримку третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі показали відеозвернення Юлії Тимошенко, беззмінного лідера партії ВО "Батьківщина". Юлія Володимирівна попросила політика припинити голодування.

Звернення

"Я сама пережила політичні репресії і добре знаю, що значить бути в політичному ув'язненні, я нікому цього не побажаю. Дорогий Міша, я як ніхто добре знаю, що голод в тюрмі – мало не єдина форма протесту. Я також прекрасно розумію твої мотиви, чому ти був змушений так вчинити, але в водночас я хочу попросити тебе – припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним. Я також звертаюся до прихильників, закликати їх лідера припинити голодування. Це має вирішальне значення для його життя і вашої боротьби в цілому", – заявила Юлія Тимошенко.

Ситуація

  • Раніше із закликом до Саакашвілі припинити голодування заради порятунку звернувся другий президент України Леонід Кучма.
  • До речі, Юлію Тимошенко і Міхеїла Саакашвілі пов'язують давні теплі відносини. Наприклад, у 2017 році лідер ВО "Батьківщини" одна з перших зголосилася допомогти Саакашвілі повернутися в Україну після депортації до Польщі.
  • Тимошенко і Саакашвілі разом приїхали на кордон Польщі з Україною на одному автобусі і з натовпом людей перетнули її, порушивши пропускний режим. Тоді Міхеїл Саакашвілі повернувся в українську політику, незважаючи на всі спроби тодішньої чинної влади видворити його з країни.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

99 632

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти