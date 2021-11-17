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Лукашенко мстит? Беларусь ограничила прокачку нефти в Польшу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 14:12
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Прокачка нефти ограничена в направлении Адамовой Заставы
Прокачка нефти остановлена на три дня из-за ремонта
Прокачка нефти остановлена на три дня из-за ремонта / Фото: Коллаж: Сегодня

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала внеплановый ремонт на одной из веток трубопровода. Об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин, передает Белта.

По его словам, прокачка ограничена на трое суток в направлении польской Адамовой Заставы

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"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба". В связи с этим ориентировочно на трое суток ограничена прокачка нефти в направлении Адамовой Заставы, при этом, плановое задание месяца не пересматривается", – сказал он.

Транзит нефти перекрыт временно Фото: ua.news

Лукашенко угрожал перекрыть транзит

11 ноября Александр Лукашенко заявил, что может закрыть транзит газа, в случае если Польша перекроет границу. "Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?" – сказал политик.

Евросоюз весьма быстро ответил Лукашенко на его угрозы. Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони заявил, что никто не позволит запугивать Европу.

Путин заявил, что теоретически Лукашенко может остановить транзит, однако это будет нарушением контрактных обязательств. Российский лидер пообещал поговорить с Лукашенко на эту тему.

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17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

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