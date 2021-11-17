Лукашенко мстить? Білорусь обмежила прокачування нафти до Польщі

Прокачування нафти обмежене у напрямку Адамової Застави

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ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок трубопроводу. Про це повідомив представник "Транснафти" Ігор Дьомін Белта .

За його словами, прокачування обмежене на три доби у напрямку польської Адамової Застави

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"З учорашнього дня "Гомельтранснафта" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба". У зв'язку, з цим орієнтовно на три доби, обмежене прокачування нафти в напрямку Адамової Застави, при цьому планове завдання місяця не переглядається", – сказав він.

Транзит нафти перекритий тимчасово Фото: ua.news

Лукашенко погрожував перекрити транзит

11 листопада Олександр Лукашенко заявив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику дорог немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді ?" – сказав політик.

Євросоюз дуже швидко відповів Лукашенко на його погрози . Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.

Путін заявив, що теоретично Лукашенко може зупинити транзит Однак це буде порушенням контрактних зобов'язань. Російський лідер пообіцяв поговорити з Лукашенком на цю тему.