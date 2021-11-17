Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

Лукашенко мстить? Білорусь обмежила прокачування нафти до Польщі

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прокачування нафти обмежене у напрямку Адамової Застави
/ Фото: Колаж: Сьогодні

ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок трубопроводу. Про це повідомив представник "Транснафти" Ігор Дьомін Белта .

За його словами, прокачування обмежене на три доби у напрямку польської Адамової Застави

Реклама

"З учорашнього дня "Гомельтранснафта" розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок магістрального нафтопроводу "Дружба". У зв'язку, з цим орієнтовно на три доби, обмежене прокачування нафти в напрямку Адамової Застави, при цьому планове завдання місяця не переглядається", – сказав він.

Транзит нафти перекритий тимчасово Фото: ua.news

Лукашенко погрожував перекрити транзит

11 листопада Олександр Лукашенко заявив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику дорог немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді ?" – сказав політик.

Євросоюз дуже швидко відповів Лукашенко на його погрози . Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.

Путін заявив, що теоретично Лукашенко може зупинити транзит Однак це буде порушенням контрактних зобов'язань. Російський лідер пообіцяв поговорити з Лукашенком на цю тему.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Скандал у "зеленій" енергетиці – як через Кабмін та Ощадбанк Україна може втратити західних інвесторів Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Наступ на всіх фронтах: які "сюрпризи" готує Білорусь для України та чи буде допомога ЄС Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти