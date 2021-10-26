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"ЛНР" просит Медведчука для переговоров в Минске

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 октября, 15:56
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"Омбудсмен ЛНР" попросила заменить нардепа Третьякову в ТКГ
В подтверждение готовности работать с Медведчуком власти "ЛДНР" готовы выдать Украине трех удерживаемых женщин
В подтверждение готовности работать с Медведчуком власти "ЛДНР" готовы выдать Украине трех удерживаемых женщин / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева должны заменить своего представителя в ТКГ по урегулированию на Донбассе Галину Третьякову, которая поглумилась над смертью политика Антона Полякова, на главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом, со ссылкой на слова представителя "ЛНР" Ольги Скобцевой сообщают местные Telegram-каналы.

Она отметила, что такое предложение связано также с "отсутствием прогресса в переговорном процессе".

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"Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", – отметила Кобцева.

По ее словам, в обмен на это их сторона предлагает передать Киеву трех женщин, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольных Украине территориях.

Скандал с Третьяковой

  • 8 октября, в день смерти Антона Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
  • В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
  • Вскоре Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова, и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила.
  • В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

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8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

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