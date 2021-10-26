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"ЛНР" просить Медведчука для переговорів у Мінську

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 15:56
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"Омбудсмен ЛНР" попросила замінити нардепа Третьякову в ТКГ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Києва має замінити свого представника в ТКГ з урегулювання на Донбасі Галину Третьякову, яка знущалася над смертю політика Антона Полякова, на голову політичної ради партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Про це, посилаючись на слова представниці "ЛНР" Ольги Скобцевої, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вона зазначила, що така пропозиція пов'язана також з "відсутністю прогресу в переговорному процесі".

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"Медведчук зарекомендував себе обов'язковим переговорником: теми, які обговорювалися на засіданнях Контактної групи, згодом отримували практичні кроки", – зазначила Кобцева.

За її словами, в обмін на це їхня сторона пропонує передати Києву трьох жінок, які перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольних Україні територіях.

Скандал із Третьяковою

  • 8 жовтня, у день смерті Антона Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" знущалася зі смерті депутата, написавши: "одним ворогом менше".
  • У той же день Третьякова зганьбилася новою листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона перебуває у комітеті, який виборює права людей.
  • Незабаром Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова , і висловила свою думку щодо життя і смерті. Також вона готова залишити посаду голови комітету, якщо так вирішить її політсила.
  • У Раді вже вигадали покарання для Третьякової . Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата усунуть від пленарних засідань. Але це може не обмежитися.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів та звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО та махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років ув'язнення до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час знаходився на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ);
  • спонсорування тероризму через один із українських банків із дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – Іде підготовка до розгляду справи в суді по суті.

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8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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