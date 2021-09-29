Кулеба пригрозил создать для России серьезные проблемы

Украинская сторона выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Кремлю. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны создать серьезные проблемы для России. По его словам, Украину мир любой ценой не устроит. Украинская сторона, считает Кулеба, стремится к справедливому миру, который будет соответствовать той огромной цене, которую страна уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

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Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – считает он.

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Зеленский и Путин никак не могут договориться

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.

В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Ранее мы сообщали, что Украина в ООН заявила, что оккупация Крыма – прямая угроза ядерной безопасности.

Также напомним, у Путина готовы к диалогу с Украиной о закупке газа.