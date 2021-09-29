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Украина в ООН: Оккупация Крыма – прямая угроза ядерной безопасности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 08:44
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Украина еще в 1994 году сделала беспрецедентный шаг, отказавшись от третьего по объемам ядерного арсенала в мире
Юрий Витренко, постпред Украины при ООН. Фото: коллаж "Сегодня"
Юрий Витренко, постпред Украины при ООН. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина выразила в ООН обеспокоенность в связи с наращиванием Россией ядерного потенциала во временно оккупированном Крыму.

С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя при ООН Юрий Витренко на заседании Генассамблеи, сообщает Укринформ.

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Он напомнил, что Генассамблея ООН в ряде резолюций выразила серьезную обеспокоенность в связи с продолжением милитаризации Крыма Россией, в частности размещением на полуострове средств доставки ядерного оружия.

Действия России представляют собой прямую угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнул Витренко.

Он также напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном ядерными государствами, в частности РФ, о гарантиях безопасности, которые предоставляли Украине в обмен на отказ от ядерного оружия в 1994 году.

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"Два десятилетия Российская Федерация оккупировала и пыталась аннексировать Крымский полуостров, а также развязала ужасную по своим масштабам вооруженную агрессию на востоке Украины", – констатировал дипломат, отметив, что такие гарантии безопасности оказались неэффективными.

Витренко призвал начать "предметную работу" Конференции по разоружению, которая функционирует под эгидой ООН в Женеве, и разработать и заключить многосторонний юридически обязывающий документ о предоставлении гарантий безопасности неядерным государствам.

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Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

"Сегодня" провели собственное расследование и выяснили, как Россия превращает Крым в ядерное хранилище и что грозит полуострову.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о глобальной угрозе из-за ядерного оружия РФ на украинском полуострове.

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