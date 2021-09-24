Бывший советник Путина рассказал, кто вернет Украине Крым и Донбасс

Андрей Илларионов рассказал, когда возвращение украинских территорий станет возможным

Андрей Илларионов с 2000 по 2005 год был советником по экономике президента РФ Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Возвращение Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) под контроль Украины нереально, пока во главе России находится Владимир Путин.

Такую точку зрения высказал бывший советник Путина, старший научный сотрудник американского Центра политики безопасности Андрей Илларионов, сообщает Крым.Реалии.

"При живом Путине, на мой взгляд, это невозможно. Это станет возможным тогда, когда в Кремле будет действовать первое ответственное российское правительство, потому что любое ответственное российское правительство кровно заинтересовано в восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной, между российским и украинским народами. И поэтому любое ответственное российское правительство сделает в качестве первых шагов такие, как вывод оккупационных войск, вывод боевиков, оказание помощи украинским властям в нахождении преступников, находящихся на этой территории, и в предании их украинскому суду", – сказал он.

Что известно о бывшем советнике Путина

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Андрей Илларионов – старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США). С 2000 по 2005 год был советником по экономике президента России Владимира Путина, представителем главы государства по связям с лидерами "Большой восьмерки". Критиковал "дело ЮКОСа". Подал в отставку с поста советника, заявив: "Я не работаю с таким государством, которое мы имеем сегодня, и работать не буду".

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Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты задействуют украинских граждан.

Также напомним, как мир отреагировал на незаконные выборы России в Крыму.