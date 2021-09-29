Кулеба пригрозив створити для Росії серйозні проблеми

Українська сторона виступає за переговори у всіх можливих форматах про припинення війни

Голова МЗС України Дмитро Кулеба пригрозив Кремлю. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни створити серйозні проблеми для Росії. За його словами, Україну мир за будь-яку ціну не влаштує. Українська сторона, вважає Кулеба, прагне справедливого миру, який буде відповідати тій величезній ціні, яку країна вже заплатила та продовжує платити за свою незалежність, свободу та суверенітет.

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна.

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Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів, говорити про деокупацію Криму і Донбасу, а також завершити війну.

"Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусить Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми", – вважає він.

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Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче включити питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Раніше ми повідомляли, що Україна в ООН заявила, що окупація Криму – пряма загроза ядерній безпеці.

Також нагадаємо, у Путіна готові до діалогу з Україною про закупівлю газу.