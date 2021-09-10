США не залишать Україну наодинці з Росією – Кулеба

Міністр закордонних справ вважає, що Сполучені Штати дали зрозуміти, що не залишать Україну

США запевнили Україну в підтримці / Фото: Колаж: Сьогодні

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, Сполучені Штати запевнили, що не залишать українців один на один з Росією.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент США Джо Байден чітко заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати не залишать Україну один на один з Російською Федерацією і надалі нас підтримуватимуть. Все інше вже тактика: як, куди і як", – заявив Кулеба.

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Він зазначив, що це базовий принцип, який є найголовнішим.

"Ми вже працюємо з американцями над цим, і безумовно, коли дії будуть, їх всв побачать", – зазначив міністр закордонних справ.

Зеленський знову їде в США

Президент Володимир Зеленський після недавнього візиту в США в цьому місяці знову відправиться в Америку, на цей раз в Нью-Йорк для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

На Банковій уточнили, що Зеленський їде в США на засідання Генасамблеї ООН. Її сесії відкривається 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня. В який саме день буде виступати Зеленський – поки не відомо.

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Нагадаємо, Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.