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США не оставят Украину наедине с Россией – Кулеба

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 сентября, 22:06
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После встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, Соединенные Штаты заверили, что не оставят украинцев один на один с Россией.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент США Джо Байден четко заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не оставят Украину один на один с Российской Федерацией и будут нас поддерживать. Все остальное уже тактика: как, куда и как", – заявил Кулеба.

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Он отметил, что это базовый принцип, который является самым главным.

"Мы уже работаем с американцами над этим, и безусловно, когда действия будут, их все увидят", – отметил министр иностранных дел.

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