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Кибератаки прекратились? В Госспецсвязи намекнули на активность из соседней страны

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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14 января, 12:58
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Виктор Жора рассказал, удалось ли хакерам завладеть секретной информацией
Виктор Жора (слева) заявил, что утечки данных не произошло. Коллаж "Сегодня"
Виктор Жора (слева) заявил, что утечки данных не произошло. Коллаж "Сегодня"

Кибератака на украинские государственные структуры прекращена – сайты восстанавливают работу. Портал "Дія" работает только в мобильном приложении. Об этом сказал на брифинге замглавы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Виктор Жора.

Он отметил любопытные момент, что о хакерских атаках в первую очередь стали писать в соседней стране. Судя по всему, он имел ввиду Россию.

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"Никакой информации о том, что произошла утечка данных, нет ... Работа сайтов будет восстановлена. Первые информационные сообщения о том, что осуществлена атака на наши государственные сайты, были размещены на информационных ресурсах соседней страны. Сейчас активные действия (хакерские атаки. – Ред.) не проводятся, часть ресурсов отключена и восстанавливают свою работу, и мы расследуем этот инцидент вместе с администраторами этих сайтов и органами госвласти", – сказал замглавы Госспецсвязи.

Он отметил, что атаки были осуществлены на сайты с открытой информацией, там не было никаких тайных данных – целью хакеров было нарушить саму работу сайтов.

"Она была нарушена. Сейчас мы восстанавливаем работу этих ресурсов. Мобильное приложение "Дія" работает. Мы понимаем, что данные находятся в госреестрах, которве не поражены (атакой). Портал "Дія" сейчас отключен. С сайтом "Дія" проводятся работы. Все пользователи мобильного приложения могут получать услуги в обычном режиме", – подчеркнул чиновник.

Кибератака на Украину

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