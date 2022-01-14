Кибератаки прекратились? В Госспецсвязи намекнули на активность из соседней страны

Кибератака на украинские государственные структуры прекращена – сайты восстанавливают работу. Портал "Дія" работает только в мобильном приложении. Об этом сказал на брифинге замглавы Госслужбы спецсвязи и защиты информации Виктор Жора.
Он отметил любопытные момент, что о хакерских атаках в первую очередь стали писать в соседней стране. Судя по всему, он имел ввиду Россию.
"Никакой информации о том, что произошла утечка данных, нет ... Работа сайтов будет восстановлена. Первые информационные сообщения о том, что осуществлена атака на наши государственные сайты, были размещены на информационных ресурсах соседней страны. Сейчас активные действия (хакерские атаки. – Ред.) не проводятся, часть ресурсов отключена и восстанавливают свою работу, и мы расследуем этот инцидент вместе с администраторами этих сайтов и органами госвласти", – сказал замглавы Госспецсвязи.
Он отметил, что атаки были осуществлены на сайты с открытой информацией, там не было никаких тайных данных – целью хакеров было нарушить саму работу сайтов.
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"Она была нарушена. Сейчас мы восстанавливаем работу этих ресурсов. Мобильное приложение "Дія" работает. Мы понимаем, что данные находятся в госреестрах, которве не поражены (атакой). Портал "Дія" сейчас отключен. С сайтом "Дія" проводятся работы. Все пользователи мобильного приложения могут получать услуги в обычном режиме", – подчеркнул чиновник.
Кибератака на Украину
- Хакерская атака случилась в ночь с 13 на 14 января. Утром 14 января не открывались сайты Кабмина, МИД Украины, ГСЧС Украины, МОН Украины, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, "Дії". На некоторых из них злоумышленники разместили сообщения с угрозами на трех языках: украинском, российском и польском.
- В СБУ тоже подтвердили, что контент сайтов не изменялся, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
- Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что таким образом РФ начала репетицию вторжения в Украину. По его словам, главной целью организаторов атаки попытка вбить клин между украинцами и поляками.
- Читайте все подробности, как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит.