РФ начала репетицию вторжения в Украину: эксперт объяснил масштабную кибератаку

Атака на правительственные сайты Украины стала самой мощной за минувшие четыре года

Хакеры атаковали ряд государственных сайтов Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия продолжает обострять ситуацию в Украине. Об этом заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, пишет Укринформ.

Очередная выходка кибертеррористов, по мнению Петренко, свидетельствует о том, что Россия целенаправленно обостряет ситуацию. То есть атаки на Украину в той или иной плоскости будут продолжаться. А отсутствие наказания за подобные террористические действия и адекватный ответ еще больше будет развязывать руки Кремлю.

Реклама

Да и по логике вещей перед началом масштабного вторжения следует "ослепить" противника, лишить его средств коммуникации. Не исключено, что организаторы кибератаки внимательно изучают возможности и способности Украины оперативно ликвидировать последствия кибервторжения.

"И пока мы будем вести исключительно оборонную борьбу, до тех пор России будет удобно нас атаковать", – сказал Петренко.

Также он отметил, что время атаки было выбрано не случайно, так как Россия не получила надлежащих сигналов от мира на свой ультиматум, и поэтому она сейчас повышает ставки, и демонстрирует украинцами якобы несостоятельность их государства, неспособность защитить ни граждан, ни госучреждения от внешнего вмешательства.

Петренко отметил, что враги будут бить по достижениям Украины ради того, чтобы снизить видимость любого прогресса, а соответственно и доверия к власти. Это касается не только конкретной власти. Россию не устроит никакая другая власть в Украине, кроме той, которая будет "назначаться в Кремле".

Реклама

По его словам, целью организаторов атаки была и попытка вбить клин между украинцами и поляками.

"Среди языков, использованных в послании, – польский. Не думаю, что у кого-то возникнет сомнение, что это точно делали не поляки – оно им не нужно. Скорее всего это неудачная попытка перенести ответственность, но я бы рассматривал это и как намек на следующую страну, которая будет страдать от кибератак – Польша. И, не исключено, что в Польше появятся надписи на украинском языке: для того, чтобы продемонстрировать, откуда якобы "растут уши" и обострить отношения между украинцами и поляками", – считает эксперт.

Что произошло

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Хакерские атаки со стороны РФ