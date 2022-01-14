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Кібератаки припинилися? У Держспецзв'язку натякнули на активність із сусідньої країни

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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14 січня, 12:58
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Віктор Жора розповів, чи вдалося хакерам заволодіти секретною інформацією
Віктор Жора (ліворуч) заявив, що витоку даних не сталося. Колаж "Сьогодні"
Віктор Жора (ліворуч) заявив, що витоку даних не сталося. Колаж "Сьогодні"

Кібератака на українські державні структури припинена – сайти відновлюють роботу. Портал "Дія" працює тільки в мобільному додатку. Про це сказав на брифінгу заступник голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації Віктор Жора.

Він наголосив на цікавому моменті, що про хакерські атаки насамперед стали писати в сусідній країні. Судячи с усього, він мав на увазі Росію.

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"Жодної інформації про те, що стався витік даних, немає… Робота сайтів буде відновлена. Перші інформаційні повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, було розміщено на інформаційних ресурсах сусідньої країни. Зараз активні дії (хакерські атаки. – Ред.) не проводяться, частина ресурсів відключена та відновлюють свою роботу, і ми розслідуємо цей інцидент разом з адміністраторами цих сайтів та органами держвлади", – сказав заступник голови Держспецзв'язку.

Він зазначив, що атаки були здійснені на сайти з відкритою інформацією, там не було жодних таємних даних – метою хакерів було порушити роботу сайтів.

"Вона була порушена. Наразі ми відновлюємо роботу цих ресурсів. Мобільний додаток "Дія" працює. Ми розуміємо, що дані перебувають у держреєстрах, які не уражені (атакою). Портал "Дія" зараз вимкнено. Із сайтом "Дія" проводяться роботи. Всі користувачі мобільного додатка можуть отримувати послуги у звичайному режимі", – наголосив чиновник.

Кібератака в Україні

Хакерська атака сталася в ніч із 13 на 14 січня. Вранці 14 січня не відкривали сайти Кабміну, МЗС України, ДСНС України, МОН України, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, "Дії". На деяких із них зловмисники розмістили повідомлення з погрозами трьома мовами: українською, російською та польською.
У СБУ також підтвердили, що контент сайтів не змінювався, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що таким чином РФ розпочала репетицію вторгнення в Україну. За його словами, головною метою організаторів атаки є спроба вбити клин між українцями та поляками.
Читайте всі подробиці, як хакери атакують українські сайти та хто за цим стоїть.

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