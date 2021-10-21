Из боевиков в депутаты Госдумы: Бородай будет присоединять Донбасс к России

Организация голосования на выборах в парламент России на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны дала свои плоды. Теперь законы для россиян будет писать и принимать Александр Бородай – находящийся в розыске в Украине бывший главарь террористической организации "ДНР".
Планы депутата
В эфире радиостанции "Говорит Москва" боевик Бородай заявил, что первым делом в Госдуме займется темой вхождения неподконтрольной Украине части Донбасса в состав России. Бородай пообещал сделать все возможное для этого.
"Я буду отстаивать максимальную интеграцию "Донецкой" и "Луганской народных республик" в РФ. Обе республики уже де-факто являются частью России. Я буду стараться сделать так, чтобы де-юре эта ситуация была исправлена", — отметил Бородай в эфире.
Вторым делом военный преступник займется вопросом снятия таможенных барьеров между Россией и Донбассом, чтобы исключить очереди через границу.
Как проходили выборы
- 8 сентября Верховная Рада поддержала постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей".
- МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории Украины.
- 5 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о вводе санкций против участников выборов в Государственную думу России на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.
- СБУ собрала доказательства фальсификаций на выборах в Госдуму России, которые Москва устроила на временно оккупированных территориях Украины. Оказалось, что жители Донецкой и Луганской областей фактически их проигнорировали. Однако официально на их участках оказалась высокая явка и победила правящая партия "Единая Россия".