З бойовиків в депутати Держдуми: Бородай буде приєднувати Донбас до Росії

У Росії військові злочинці стають депутатами національного парламенту

Знайомтеся, новий законодавець Росії - зброю змінив на кнопку для голосування / Колаж "Сьогодні"

Організація голосування на виборах в парламент Росії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни дала свої плоди. Тепер закони для росіян буде писати і приймати Олександр Бородай – колишній ватажок терористичної організації "ДНР", який знаходиться в розшуку в Україні.

Плани депутата

В ефірі радіостанції "Говорить Москва" бойовик Бородай заявив, що в першу чергу в Держдумі займеться темою входження непідконтрольною Україні частини Донбасу до складу Росії. Бородай пообіцяв зробити все можливе для цього.

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"Я буду відстоювати максимальну інтеграцію "Донецької" і "Луганської народних республік" в РФ. Обидві республіки вже де-факто є частиною Росії. Я буду намагатися зробити так, щоб де-юре цю ситуацію було виправлено", – зазначив Бородай в ефірі.

Другою справою військовий злочинець займеться питанням зняття митних бар'єрів між Росією і Донбасом, щоб виключити черги через кордон.

Як проходили вибори