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З бойовиків в депутати Держдуми: Бородай буде приєднувати Донбас до Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 19:46
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У Росії військові злочинці стають депутатами національного парламенту
Знайомтеся, новий законодавець Росії - зброю змінив на кнопку для голосування / Колаж "Сьогодні"
Знайомтеся, новий законодавець Росії - зброю змінив на кнопку для голосування / Колаж "Сьогодні"

Організація голосування на виборах в парламент Росії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни дала свої плоди. Тепер закони для росіян буде писати і приймати Олександр Бородай – колишній ватажок терористичної організації "ДНР", який знаходиться в розшуку в Україні.

Плани депутата

В ефірі радіостанції "Говорить Москва" бойовик Бородай заявив, що в першу чергу в Держдумі займеться темою входження непідконтрольною Україні частини Донбасу до складу Росії. Бородай пообіцяв зробити все можливе для цього.

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"Я буду відстоювати максимальну інтеграцію "Донецької" і "Луганської народних республік" в РФ. Обидві республіки вже де-факто є частиною Росії. Я буду намагатися зробити так, щоб де-юре цю ситуацію було виправлено", – зазначив Бородай в ефірі.

Другою справою військовий злочинець займеться питанням зняття митних бар'єрів між Росією і Донбасом, щоб виключити черги через кордон.

Як проходили вибори

  • 8 вересня Верховна Рада підтримала постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів в Державну думу Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та з залученням до голосування громадян Україні з окупованої частини Донецької і Луганської областей".
  • МЗС України висловив протест Росії через проведення виборів до Держдуми на території України.
  • 5 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти учасників виборів в Державну думу Росії на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.
  • СБУ зібрала докази фальсифікацій на виборах до Держдуми Росії, які Москва влаштувала на тимчасово окупованих територіях України. Виявилося, що мешканці Донецької та Луганської областей фактично їх проігнорували. Однак офіційно на їх ділянках виявилася висока явка і перемогла правляча партія "Єдина Росія".

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21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

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