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"Это настоящий ад!" – спецпредставитель ЕС впервые приехал на Донбасс

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 12:53
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Имон Гилмор обеспокоен нарушениями прав арестованных и заключенных в ОРДЛО
Имон Гилмор рассказал о поездке на Донбасс
Имон Гилмор рассказал о поездке на Донбасс / Фото: Коллаж: Сегодня

Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор поделился своими впечатлениями от поездки в зону проведения Операции объединенных сил. Об этом пишет РБК-Украина.

Он ознакомился с шокирующими свидетельствами того, как ведут себя с арестованными в тюрьме "Изоляция", которая находится в Донецке.

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"Первый пункт, вызывающий беспокойство – это ситуация с задержанными. Я ознакомлен с шокирующими свидетельствами о том, как ведут себя с арестованными, пытки, домогательства. Тюрьма "Изоляция", которая является настоящим адом. Люди не должны содержаться в таких условиях. Кроме того, больше всего внимания я уделил тому, как конфликт влияет на людей. Мы до сих пор видим жертвы среди гражданского населения, они теряют своих близких, их дома разрушены, они теряют работу, разделяются семьи", – рассказал он.

По его словам, в данный момент нужно решить проблемы с местами несвободы, а также, с КПВВ.

"Ковид" – это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества пересекающих КПВВ, но это открытая местность… Потому я не воспринимаю такой аргумент. Это наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения, лишение их права контактировать со своими семьями, получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к остальной части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты", – отметил он.

Напомним, что о запланированном визите Эймона Гилмора в Украину сообщалось еще в июне нынешнего года. Тогда отмечалось, что специальный представитель ЕС по правам человека должен осуществить поездку на административную границу с аннексированным Крымом.

Также мы писали о том, что одно из самых мрачных и закрытых мест неподконтрольного Донбасса – тюрьма "Изоляция" находится в Донецке по адресу ул.Светлого пути 3.

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Цеха бывшего завода изоляционных материалов, построенного в середине 20 века, занимают территорию 8 гектар у границы Буденновского и Ленинского районов Донецка.

В прошлом "Изоляция" – одно из крупнейших предприятий по производству минеральной ваты. В годы интенсивного развития предприятие производило до 100 тысяч кубометров этой продукции в год. Рабочая специфика местности прослеживается по топонимам, ближайшие улицы – Крепильщиков, Угольщиков, Рабочая, Индустрии.

Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.

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