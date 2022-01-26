"Подумайте прямо сейчас": граждан США в Украине попросили принять решение об эвакуации

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
Об этом сообщается на сайте посольства.
"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", — говорится в сообщении.
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Посольство отмечает, что у американских граждан, желающих покинуть Украину, есть много вариантов — есть коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов. В случае намерения остаться в Украине граждан США просят заполнить специальную форму, чтобы посольство могло связаться с ними.
Эвакуация из Украины
США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины.
Отмечается, что отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину
В свою очередь, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Киев.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечения безопасности своих граждае, но считают такой шаг преждевременным.
Угроза нападения России
- В настоящее время Россия разместила вблизи границ Украины более чем 100-тысячный воинский контингент. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Заместитель госсекретаря США, ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией, Венди Шерман заявила, что Россия может атаковать в середине февраля.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Тем временем в НАТО заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину.