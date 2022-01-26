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Венди Шерман озвучила тайный план Путина: это произойдет в середине февраля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 17:00
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Первая заместитель госсекретаря США предупредила украинцев о военном сценарии Кремля
Шерман рассказала о планах вторжения РФ
Шерман рассказала о планах вторжения РФ / Фото: Reuters

Россия может начать наступательные действия на Украину в феврале — об этом заявила заместитель госсекретаря США, ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией Венди Шерман.

"Даже люди, окружающие Путина, не знают, какие у него планы. Я знаю, что есть планы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины, думаю, есть и другие планы. Но есть признаки того, что он может использовать военные силы — например, в середине февраля. Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры 4 февраля, и Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины. Но известно, что уже натворили россияне в Украине, и они говорят о следующих нападениях на Украину. Они незаконно аннексировали Крым и создали тяжелую ситуацию в районе Донбасса. Также они пытаются разрушать институции внутри Украины, подорвать демократические основы", — сказала она.

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Политик заявила, что необходимо постоянно говорить о поддержке Украины

"Тут вопрос не во вступлении Украины в НАТО, украинцы сами должны определиться, хотят ли они вступить, и они определились. Особенно после 2014 года, когда начались военные действия. Выяснилось, что большинство украинцев привержены идеям демократии и хотят вступить в НАТО. Мы должны предоставлять поддержку любыми путями, и должны заявлять, что постоянно будем поддерживать Украину, и что мы ничего не будет делать для Украины без Украины", — сказала Шерман.

Ранее политик заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

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Кто такая Венди Шерман

Шерман представляет позицию Соединенных Штатов Америки на переговорах с Россией по Украине. Нынешнюю должность она занимает 2021 года.

Венди Шерман работала с президентом Биллом Клинтоном, при котором принимала участие в работе над соглашением с Северной Корее. При Бараке Обаме она занимала должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

В 2011-м возглавляла делегацию США в ядерных переговорах с Ираном. Тогда за ней закрепилась репутация осторожного и находчивого дипломата. За стиль ведения переговоров и внешний вид ей дали прозвище "серебристая лиса".

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