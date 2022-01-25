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Эвакуация дипломатов США из Украины: Квин объяснила, что будет с посольством

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 января, 22:19
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Кристина Квин заверила, что уехало "не так много людей"

Большинство дипломатов США не покидают территорию Украины в связи с возросшей угрозой наступления России.

Об этом заявила в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя эвакуацию части сотрудников посольства США в Киеве.

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"Позвольте объяснить: уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине", – сказала Квин.

При этом временная поверенная в делах США в Украине отметила, что американская сторона "должна принять все необходимые меры, учитывая возможные риски".

"Но главное остается неизменным – нам важно, чтобы посольство и дальше было открытым и продолжало функционировать", – подчеркнула она.

Квин затруднилась сказать, сколько американских дипломатов и членов их семей уже покинули Украину:

"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество".

В Украине считают решение США "чрезмерно осторожным"

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на эвакуацию членов семей американских дипломатов призвали сохранять спокойствие.

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"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной осторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", – говорится в комментарии МИД.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что эвакуация сотрудников посольства США в Киеве может быть вызвана не ростом угрозы вторжения России, а внутриполитической ситуацией в США.

Отъезд иностранных дипломатов из Украины

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.

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В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.

МИД РФ опроверг данную информацию и сообщил, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

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