Евакуація дипломатів США з України: Квін пояснила, що буде із посольством

Крістіна Квін запевнила, що поїхало "не так багато людей"

Більшість дипломатів США не залишають територію України у зв'язку з загрозою наступу Росії, що зросла.

Про це заявила в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, коментуючи евакуацію частини співробітників посольства США у Києві.

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"Дозвольте пояснити: поїхало не так багато дипломатів. Деякі члени їхніх сімей їдуть. Але більшість все ж таки залишається в Україні. Посольство продовжує роботу. Ми не маємо наміру взагалі скорочувати кількість наших співробітників в Україні", – сказала Квін.

При цьому тимчасова повірена у справах США в Україні зазначила, що американська сторона "має вжити всіх необхідних заходів із огляду на можливі ризики".

"Але головне залишається незмінним – нам важливо, щоб посольство і надалі було відкритим і продовжувало функціонувати", – наголосила вона.

Квін не зміг сказати, скільки американських дипломатів і членів їхніх сімей вже покинули Україну:

"Вони тільки почали їхати. Не можу назвати вам одразу їхню кількість".

В Україні вважають рішення США "надмірно обережним"

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на евакуацію членів сімей американських дипломатів закликали зберігати спокій.

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"Поважаючи право іноземних держав на гарантування безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірної обережності. Фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не сталося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще у квітні минулого року", – йдеться у коментарі МЗС.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що евакуація співробітників посольства США в Києві може бути викликана не зростанням загрози вторгнення Росії, а внутрішньополітичною ситуацією у США.

Від'їзд іноземних дипломатів із України

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Спікер МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

Крім того, Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення.

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У свою чергу, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не збирається евакуювати з України своїх дипломатів чи їхні сім'ї у зв'язку із загрозою нового вторгнення Росії.

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.

МЗС РФ спростувало цю інформацію і повідомило, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі.