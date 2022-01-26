"Подумайте прямо зараз": громадян США в Україні попросили ухвалити рішення про евакуацію

Посольство США у Києві закликало американських громадян подумати про те, щоб негайно залишити Україну у зв'язку зі складною ситуацією у сфері безпеки.
Про це повідомляється на сайті посольства.
"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути питання про виїзд зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.
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Посольство зазначає, що американські громадяни, які бажають залишити Україну, мають багато варіантів – мають комерційні авіарейси зі всіх міжнародних українських аеропортів. У разі наміру залишитись в Україні громадян США просять заповнити спеціальну форму, щоб посольство могло зв'язатися з ними.
Евакуація з України
США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів із України.
Зазначається, що від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціоновано через загрозу воєнних дій з боку Росії. Крім того, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок до України.
У свою чергу німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про скасування рейсів до Києва.
В Міністерство закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх громадян, але вважають такий крок передчасним.
Загроза нападу Росії
- Наразі Росія розмістила поблизу кордонів України більш ніж 100-тисячний військовий контингент. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Заступник держсекретаря США Венді Шерман, відповідальна за переговори про Україну та НАТО на переговорах із Росією, заявила, що Росія може атакувати у середині лютого.
- У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти своїх військових для того, щоб звинуватити у цьому Україну.
- Тим часом у НАТО заявили, що не відправлятимуть свої війська до України.