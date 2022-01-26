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НАТО не будет в Украине: Столтенберг принял решение

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 января, 00:06
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В Альянсе заявили, что не будут отправлять свои войска в Украину
/ Фото: НАТО

Блок НАТО не будет размещать свои войска в Украине.

Такое заявление сделал 25 января генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Также Столтенберг прокомментировал требования России к Западу относительно гарантий безопасности. По его словам, НАТО отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе, параллельно с США.

Россия грозит НАТО "серьезными последствиями" из-за Украины

Россия требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.

10 января состоялись переговоры между США и РФ, на которых обсуждались требования Москвы. После этого 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.

МИД РФ опубликовал заявление по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.

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