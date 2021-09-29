Три часа за закрытой дверью: чем закончилась поездка Эрдогана к Путину

В Сочи завершились переговоры президентов Турции и России

После трех часов переговоров Эрдоган улетел, не сообщив о чем договорились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

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Что обсуждали

По имеющейся официальной информации во время переговоров:

Эрдоган предложил Путину обсудить сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса;

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров, охвативших турецкие курорты этим летом;

лидер Турции заметил, что урегулирование ситуации в Сирии находится в зависимости от взаимоотношений России и Турции. "Наши совместные шаги относительно сирийской проблематики имеют также большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", – сказал Эрдоган.

Путин отметил, что на фоне турбулентных процессов на мировом газовом рынке Турция благодаря газопроводу из России "чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно".

Путин предложил Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V".

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Двухсторонние отношения

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Напомним, Эрдоган перед поездкой к Россию, где должен был заручиться новым газовым контрактом на выгодных условиях, разозлил Кремль высказываниям о непризнании аннексии Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это оставило неприятный след накануне его визита в Москву.

Накануне визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ в Сирии турецкие военные обстреляли два российских вертолета, но, правда, сбить не удалось.