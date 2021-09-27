Перед визитом Эрдогана к Путину Турция обстреляла российские вертолеты

Россия и Турция уже не первый раз сталкиваются лбами в Сирии – в 2020-м страны сильно поссорились

Турция и Россия снова конфликтуют. Коллаж "Сегодня"

Накануне визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ (29 сентября) в Сирии турецкие военные обстреляли два российских вертолета, но, правда, сбить не удалось.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека SOHR.

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Отмечается, что турецкие силы нанесли удар управляемыми ракетами "земля-воздух" по вертолетам, когда они парили над деревней Аль-Дердара (недалеко от российской базы) на севере от города Таль-Тамр провинции Хасака.

На обстрел российские вертолеты быстро среагировали и выпустили тепловые ловушки – туркам не удалось сбить россиян и вертолеты покинули опасный район.

Как сообщает Al Arabiya, появление российских вертолетов совпало с интенсивным ракетным обстрелом в районе населенного пункта Аль-Дердара поддерживаемыми Турцией ополченцами "Национальной армии".

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Эти события произошли после того, как российская авиация два дня подряд проводила рейды на турецкие зоны влияния на севере Сирии в дополнительных попытках оказать давление на Турцию и ​​добиться политических успехов накануне встречей президентов Эрдогана и Путина, которая должна состояться в Сочи 29 сентября.

Противостояние России и Турции в Сирии

В феврале 2020 года войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли десятки турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха.

Анкара заявляла, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. Тогда на эскалацию конфликта резко отреагировали в США и НАТО. Но Альянс отказался применять пятую статью по защите союзника, а в России уверяли, что не участвовали в ударе.

Стороны обменивались гневными дипломатическими заявлениями, дошло дело до ультиматумов. В российских СМИ тогдашний уровень отношений между Анкарой и Москвой называли худшим с 2015 года. Читайте в нашем материале, почему в феврале 2020-го Россия и Турция схлестнулись в Сирии.

Тем временем 29 сентября ожидается визит Эрдогана к Путину, но на этот раз у него особый подтекст. Сначала турецкий лидер во время выступления на Генассамблее ООН выступил в поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что аннексию Крыма Турция не признает. В Кремле остались очень недовольны его поведением. А теперь еще и обострение конфликта в Сирии между РФ и Турцией.