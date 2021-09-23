Депутаты не выйдут с Рады, пока не решат вопрос с олигархами

Депутаты уже два часа не могли взяться за скандальный законопроект и приняли неожиданное решение – их ждет долгий рабочий день

Депутаты будут до упора сегодня рассматривать вопрос олигархов. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада продлила сегодняшнюю свою работу до того момента, пока не будет рассмотрен законопроект №5599 об олигархах. За него депутаты возьмутся с 12:30, после перерыва.

Соответствующее решение было поддержано большинством парламентариев.

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Отметим, что заседание не может нормально стартовать с 10 утра – депутаты два часа были на перерыве для консультаций.

"Нам надо проголосовать две фундаментальные вещи: первое – продолжение сегодняшнего дня до рассмотрения, как минимум, вопроса №5599. Второе. По вопросу №5600 (законопроект о повышении налогов), поскольку там еще идут процедурные моменты, он будет перенесен на следующий день. Но для того, чтобы продлить наш рабочий день до рассмотрения №5599, мы должны иметь результативное голосование в зале", – сказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В результате 288 народных депутатов поддержали эту идею.

Отметим, что изначально планировалось заседание до 15:00, а в 16:00 должно было состояться внеочередное заседание.

Что с законом об олигархах

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.

Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки". Но есть проблема – Комиссия уже заявила, что даст свое заключение по документу в середине декабря. Но в Раде не хотят так долго ждать.

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