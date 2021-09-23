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Депутаты не выйдут с Рады, пока не решат вопрос с олигархами

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 12:19
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Депутаты уже два часа не могли взяться за скандальный законопроект и приняли неожиданное решение – их ждет долгий рабочий день
Депутаты будут до упора сегодня рассматривать вопрос олигархов. Коллаж "Сегодня"
Депутаты будут до упора сегодня рассматривать вопрос олигархов. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада продлила сегодняшнюю свою работу до того момента, пока не будет рассмотрен законопроект №5599 об олигархах. За него депутаты возьмутся с 12:30, после перерыва.

Соответствующее решение было поддержано большинством парламентариев.

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Отметим, что заседание не может нормально стартовать с 10 утра – депутаты два часа были на перерыве для консультаций.

"Нам надо проголосовать две фундаментальные вещи: первое – продолжение сегодняшнего дня до рассмотрения, как минимум, вопроса №5599. Второе. По вопросу №5600 (законопроект о повышении налогов), поскольку там еще идут процедурные моменты, он будет перенесен на следующий день. Но для того, чтобы продлить наш рабочий день до рассмотрения №5599, мы должны иметь результативное голосование в зале", – сказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

В результате 288 народных депутатов поддержали эту идею.

Отметим, что изначально планировалось заседание до 15:00, а в 16:00 должно было состояться внеочередное заседание.

Что с законом об олигархах

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
  • Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
  • В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки". Но есть проблема – Комиссия уже заявила, что даст свое заключение по документу в середине декабря. Но в Раде не хотят так долго ждать.
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Читайте также в материале "Сегодня" о конфликте между Разумковым и "слугами народа" из-за олигархического закона.

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