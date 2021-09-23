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"Чисто пожрать и поболтать": Рада ушла на перерыв перед "битвой с олигархами"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 10:36
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Народные избранники не успели поработать и пяти минут – срочно свернули заседание и ушли на консультации
Заседание Рады резко прервалось
Заседание Рады резко прервалось

Депутаты Верховной Рады сразу после открытия пленарного заседания ушли на перерыв перед рассмотрением важнейшего законопроекта №5599 об олигархах. Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию заседания парламента.

Перерыв объявлен на 30 минут, но не исключено, что он может затянуться.

"Поступило заявление от двух политических фракций – объявить перерыв на 30 минут. Я попрошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться", – объявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который ведет заседание в отсутствие Дмитрия Разумкова.

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При этом неизвестно, по какому вопросу они будут совещаться.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в Telegram озвучил "причину" перерыва.

"Перед решительной битвой с олигархами взяли 30 минут паузу, чисто пожрать и поболтать. Сейчас допьем кофе, ленивым щелчком отправим в урну последний окурок, и натурально задушим гидру голыми руками. Может даже две гидры, смотря как пойдет", – написал он.

Что с законом об олигархах

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
  • Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращением выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
  • В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки". Но есть проблема – Комиссия уже заявила, что даст свое заключение по документу в середине декабря. Но в Раде не хотят так долго ждать.
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Читайте также в материале "Сегодня" о конфликте между Разумковым и "слугами народа" из-за олигархического закона.

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