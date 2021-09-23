Рада взялась за олигархов: онлайн-трансляция

Также депутаты планируют принять еще один скандальный закон – в Украине могут вырасти налоги

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада во втором чтении рассматривает скандальный законопроекта № 5599 об олигархах. Также в повестке дня еще один нашумевший законопроект – о повышении налогов (№ 5600), а с 16:00 стартует внеочередное заседание по вопросу ФОПов (ФЛП).

Об этом говорится на сайте парламента.

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Так, проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" стоит первым в повестке дня. Ко второму чтению он может быть принят в измененной редакции.

После него депутаты возьмутся за законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600). Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов.

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Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2021 год относительно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов (№ 6052). Речь идет о перераспределение 40 млрд грн в бюджете-2021.

Среди прочего в повестке дня такие документы:

№ 5148 – относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми;

№ 4278 – относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Речь об увеличении не облагаемой налогом стоимости ввозимых на территорию Украины товаров с 100 до 150 евро.

№ 4046 – относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств.

Что рассмотрят на внеочередном заседании

Депутаты рассмотрят несколько законопроектов, касающихся предпринимателей. Например, об отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций. Другими словами, депутаты хотят отмены обязательных кассовых аппаратов.

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Также предлагается изменить подход в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения ФОПов и упростить учет доходов физических лиц – предпринимателей.

Напомним, накануне Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ. Причинами непризнания выборов являются их проведение на территории Крыма и привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Также в первом чтении был принят законопроект об изменении правил трудоустройства. Документ призван урегулировать порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока.