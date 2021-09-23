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Депутати не вийдуть з Ради, поки не вирішать питання з олігархами

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 12:19
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Депутати уже дві години не могли взятися за скандальний законопроєкт і прийняли несподіване рішення – їх чекає довгий робочий день
Депутати будуть до упору сьогодні розглядати питання олігархів. Колаж "Сьогодні"
Депутати будуть до упору сьогодні розглядати питання олігархів. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада продовжила сьогоднішню свою роботу до того моменту, поки не буде розглянуто законопроєкт №5599 про олігархів. За нього депутати візьмуться з 12:30, після перерви.

Відповідне рішення було підтримано більшістю парламентаріїв.

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Відзначимо, що засідання не може нормально стартувати з 10-ї ранку – депутати дві години були на перерві для консультацій.

"Нам треба проголосувати дві фундаментальні речі: перша – продовження сьогоднішнього дня до розгляду, як мінімум, питання №5599. Друге. Щодо питання №5600 (законопроєкт про підвищення податків), оскільки там ще йдуть процедурні моменти, він буде перенесений на наступний день. Але для того, щоб продовжити наш робочий день до розгляду №5599, ми повинні мати результативне голосування в залі", – сказав віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

В результаті 288 народних депутатів підтримали цю ідею.

Відзначимо, що спочатку планувалося засідання до 15:00, а о 16:00 мало відбутися позачергове засідання.

Що з законом про олігархів

  • 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.
  • Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.
  • У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці". Але є проблема – Комісія вже заявила, що дасть свій висновок щодо документу в середині грудня. Але в Раді не хочуть так довго чекати.
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Читайте також в матеріалі "Сьогодні" про конфлікті між Разумковим і "слугами народу" через олігархічний закон.

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