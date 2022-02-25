Бросился под колеса: украинец пытался остановить вражескую колонну танков

Мужчина голыми руками попытался заблокировать передвижение российской техники

Мужчина пошел прямиком на танк / Коллаж "Сегодня"

В сети появилось видео, как мужчина собственноручно пытается остановить колонну из десятка российских танков.

На записи видно, как украинец бросается под колеса габаритной техники, пытаясь свернуть ее с пути. Один из танков выезжает на обочину, но затем снова выворачивает траекторию и продолжает движение по дороге.

Реклама

Мужчина продолжает "заворачивать" бронемашини одну за одной, но они, немного притормозив, продолжают ход.

Такая техника могла бы нанести человеку серьезные увечья, но, судя по видео, мужчина остается невредимым.

Реклама

Его дальнейшая судьба неизвестна. Непонятно и геолокация, где происходили все события.

Напомним, с утра в столичном районе Оболонь вражеская техника переехала легковой автомобиль. За рулем машины находился пенсионер. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

А в районе Крымского перешейка инженер батальона морской пехоты ценой собственной жизни остановил вражеские танки. Матрос Скакун Виталий Владимирович погиб во время подрыва Генического автомобильного моста. Своим героическим поступком военнослужащий значительно замедлил продвижение противника.