Apple попала в скандал из-за Крыма – Киев устроит разборки

Речь идет о приложении Apple Music для артистов, которая позволяет им отслеживать прослушивание треков по странам

Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Американская компания Apple на своей карте изобразила Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщает Culture Ukraine в Instagram.

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Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ – наоборот.

"Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", – говорится в сообщении.

Фото: скриншот

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Фото: скриншот

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в данной ситуации. Об сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

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