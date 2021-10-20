Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Советы доктора Комаровского 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

Apple попала в скандал из-за Крыма – Киев устроит разборки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
20 октября, 15:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Речь идет о приложении Apple Music для артистов, которая позволяет им отслеживать прослушивание треков по странам
Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Американская компания Apple на своей карте изобразила Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщает Culture Ukraine в Instagram.

Реклама

Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ – наоборот.

"Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", – говорится в сообщении.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Реклама

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в данной ситуации. Об сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

Реклама

Вас могут заинтересовать другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

100 791

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять