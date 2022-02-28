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"В рай вас не пустят": бойцы "Азова" встретят "кадыровцев" пулями с салом (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 11:00
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Украинские солдаты смазали патроны салом
Украинцы будут встречать "кадыровцев" пулями с салом
Украинцы будут встречать "кадыровцев" пулями с салом

Военнослужащие из полка "Азов" Национальной гвардии Украины готовятся сражаться с чеченскими подразделениями "кадыровцев", входящими в состав армии РФ, используя пули, смазанные салом. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале лидер организации "Национальный корпус" и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий.

На ролике видно, как военный заряжает магазин автомата патронами, предварительно смазывая пули куском сала.

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"Уважаемые друзья-мусульмане, в рай, в нашей стране вас не пустят. Уезжайте домой, пожалуйста", – говорит боец "Азова".

Отметим, что согласно Исламу мусульманам нельзя есть свинину. Запрет основывается на священном писании – Коране и главная идея, которая там культивируется, заключается в том, что мясо и другие продукты из этого животного "нечистые". Соответственно, мусульмане, которые употребляют их в пищу – тоже не чистые.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные уничтожилиподразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Командир Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

Также мы информировали, что украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.

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