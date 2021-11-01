Сепаратисты, спецназ и иностранцы: в чем суть скандала с Тищенко на Закарпатье

С Закарпатьем нужно уметь договариваться, а не диктовать свои условия, говорят эксперты

Николай Тищенко: "Угрожали меня убить на площади перед областным советом". Фото: коллаж "Сегодня"

В Ужгороде со скандалом отправили в отставку главу Областного совета Закарпатской области, представителя партии "Слуга народа", Алексея Петрова. На защиту ставленника президента стал глава Закарпатской областной ячейки партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Депутат заявил, что облсовет захватил иностранный спецназ, голосование происходило под стволами автоматом, ему лично угрожали убийством, а во всем произошедшем видны признаки сепаратизма.

Сайт "Сегодня" разобрался в сути конфликта и выяснил, что означает демарш региона против центральной власти.

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Что произошло

28 октября 35 из 64 депутатов Облсовета Закарпатской области проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя, Алексея Петрова. Временным главой был избран Владимир Чубирко от партии "Родное Закарпатье".

За отставку Алексея Петрова проголосовали 35 из 64 депутатов Облсовета Закарпатской области. Фото: pep.org.ua

За такое решение отдали голоса представители депутатских фракций:

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"Родное Закарпатье"

"Команда Андрея Балоги"

"Батькивщина"

"Европейская солидарность"

ОПЗЖ.

Не принимали участие в заседании:

"Слуга народа"

"За будущее"

Венгерская фракция КМКС.

Поводом для отставки стала инициатива Петрова "реформировать" более двух десятков коммунальных заведений в сфере медицины, образования и культуры.

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Что говорят в "Слуге народа"

Алексей Петров назвал такое решение незаконным и обратился в правоохранительные органы. Возмутился и нардеп, глава Закарпатской областной ячейки партии "Слуга народа" Николай Тищенко. На своей странице в Facebook он заявил о незаконном захвате ОГА и голосовании, а также признаках сепаратизма.

"Люди в военной форме, без признаков украинской армии стояли перед ОГА, пока к ним присоединились офицеры, одетые в форму спецназа, как я думаю, другого государства", – сообщил Тищенко.

По его словам, неизвестные были вооружены и разговаривали на русском языке, подстрекали людей, после чего был дан приказ о захвате ОГА. Нардеп добавил, что голосование проходило "под стволами автоматов".

"Это модель того, как могут проходить выборы в Закарпатье? Под стволами автоматов? Так проходило голосование в 2014 году в Крыму и на Донбассе. С блокированием государственных зданий и боевым оружием в руках. Сотрудники государственных учреждений выпрыгивали из окон, чтобы не принимать участия в голосовании. Все можно было сделать по закону, не нарушая процедуру", – отметил Тищенко.

Нардеп также сообщил, что ему "угрожали убийством" на площади перед областным советом, но, благодаря, слаженным действиям полиции, в которую он обратился лично, удалось прекратить незаконные действия в стенах ОГА.

Что говорят в облсовете?

Временно назначенный глава облсовета Чубирко считает события 28 октября законными.

"На сайте есть сообщения о созыве сессии, в зале присутствовало более половины депутатов. Мы приняли важные решения для области, о кислородных концентраторах, изменениях в бюджет, которые касаются наводнения. И мы приняли решение снять председателя Закарпатского областного совета за все эти манипуляции, что проходят сегодня в облсовете", – сказал он.

Владимир Чубирко: "Мы приняли решение снять председателя Закарпатского облсовета за манипуляции". Фото: pmg.ua

За что депутаты невзлюбили Петрова

Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль говорит "Сегодня", что конфликт между Закарпатьем и Киевом назревал уже давно.

"Алексея Петрова депутаты облсовета не воспринимали с момента его назначения. Даже те, кто входил в сформированную им коалицию. Он многих "кинул". Одним, за поддержку и голоса на сессиях, он обещал должности своих заместителей, другим – предлагал стать главами различных комитетов облсовета. Но свои обещания часто не выполнял. Таким образом, он настроил против себя не только оппозицию, но и обманутых союзников", – говорит нам Москаль.

Экс-губернатор также подчеркнул, что за время своей работы на должности он всегда старался найти компромисс со всеми депутатами, поэтому облсовет при нем работал слаженно и без сбоев.

"Даже с венгерской фракцией КМКС, которая не проголосовала за его отставку, Петров тоже поступает непорядочно. Обещал решить их вопросы, но ничего не делает. Думаю, Петрову пора искать новое место работы в Киеве. У Закарпатья один путь – досрочные выборы главы облсовета", – уверен Москаль.

Геннадий Москаль: "Алексей Петров многих "кинул" / Фото: Facebook

Контроль над межграничными потоками

Как объяснил "Сегодня" политолог Вадим Карасев, Закарпатская область всегда была сложным для Киева регионом.

"На протяжении всей истории местные элиты здесь противодействовали намерениям центра подмять под себя регион и не допустить монополизации власти на межграничные потоки. Закарпатье граничит с Венгрией, Словакией. Многие не хотят выпускать из своих рук контроль над контрабандой и таможней", – говорит нам Карасев.

По словам эксперта, во времена президентства Порошенко власть действовала в Закарпатье в режиме компромисса.

"Сегодня власть решила взять Закарпатье кавалерийским наскоком и полностью подчинить его президентской вертикали. Главой облсовета назначили бывшего начальника департамента контрразведки СБУ, а "смотрящим" по Закарпатью – нардепа Николая Тищенко, славящегося своей нахрапистостью. Но это лишь вызвало еще большее сопротивление местных кланов. С ними нужно уметь договариваться, а не диктовать им свои условия", – говорит нам Карасев.

Вадим Карасев: "Власть решила взять Закарпатье кавалерийским наскоком" / Фото: Facebook

За конфликтом в облраде может стоять Медведчук?

Политолг Игорь Петренко отмечает, что на Закарпатье местная власть и мафиозные кланы прибегают к шантажу власти, чтобы достичь паритета.

"Мол, мы будем к вам лояльны, а вы закрываете глаза на ряд уступок", – объясняет нам эксперт.

По его мнению, с отставкой Петрова может быть связана борьба власти с контрабандистами, многие из которых попали под санкции после решения СНБО.

"Это может быть ответом Зеленскому. Местные элиты хотят сохранить статус-кво, отсюда их активное сопротивление давлению власти", – говорит эксперт.

Петров также не исключает, что к противостоянию Закарпатья с Киевом имеет отношение лидер ОПЗЖ нардеп Виктор Медедчук.

"Учитывая, что на Закарпатье есть интересы Медведчука в сферах добычи газа и таможни, можно предположить, что конфликт в облраде является частью противостояния между Медведчуком и Офисом президента", – говорит Петров.

Игорь Петренко: "Конфликт в облраде может быть частью противостояния между Медведчуком и Банковой" / Фото: Facebook

22 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской области экс-чиновника СБУ Алексея Петрова. Глава государства объяснил свое решение тем, то любого руководителя области подкупают местные элиты и потом занимаются контрабандой. 7 декабря 2020 года Петров стал председателем Областного совета Закарпатской области.

В конце 2019 года Зеленский официально уволил главу Закарпатской ОГА. Тогда Закарпатьем руководил Игорь Бондаренко. Президент поблагодарил его за работу, а главное, за то, что не брал взятки и работал честно. В то же время причинами для его увольнения стали неудовлетворительные результаты работы.