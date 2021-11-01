Сепаратисти, спецпризначенці та іноземці: у чому суть скандалу з Тищенком на Закарпатті

Із Закарпаттям треба вміти домовлятися, а не диктувати свої умови, кажуть експерти.

Микола Тищенко: "Погрожували мене вбити на площі перед обласною радою" Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді зі скандалом відправили у відставку голову Закарпатської обласної ради, представника партії "Слуга народу", Олексія Петрова. На захист ставленика президента став голова Закарпатського обласного осередку партії "Слуга народу" Микола Тищенко. Депутат заявив, що облрада захопила іноземний спецназ, голосування відбувалося під стволами автоматів, йому особисто загрожували вбивством, а в усьому події видно ознаки сепаратизму.

Сайт "Сегодня" розібрався у суті конфлікту та з'ясував, що означає демарш регіону проти центральної влади.

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Що сталося

28 жовтня 35 із 64 депутатів Закарпатської облради проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови, Олексія Петрова. Тимчасовим главою було обрано Володимир Чубірко від партії "Рідне Закарпаття".

За відставку Олексія Петрова проголосували 35 із 64 депутатів Облради Закарпатської області. Фото: pep.org.ua

За таке рішення віддали голоси представники депутатських фракцій:

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"Рідне Закарпаття";

"Команда Андрія Балоги";

"Батьківщина";

"Європейська солідарність";

ОПЗЖ.

Не брали участь у засіданні:

"Слуга народу";

"За майбутнє";

Угорська фракція КМКС.

Приводом для відставки стала ініціатива Петрова "реформувати" понад два десятки комунальних закладів у сфері медицини, освіти та культури.

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Що кажуть у "Слузі народу"

Олексій Петров назвав таке рішення незаконним та звернувся до правоохоронних органів. Обурився і нардеп, голова Закарпатського обласного осередку партії "Слуга народу" Микола Тищенко . на своїй сторінці у Facebook він заявив про незаконне захоплення ОДА та голосування, а також ознаки сепаратизму.

"Люди у військовій формі, без відмінностей української армії, стояли перед ОДА, поки до них приєдналися офіцери, одягнені у форму спецназу, як я думаю, іншої держави" , – Повідомив Тищенко.

За його словами, невідомі були озброєні та розмовляли російською мовою, підбурювали людей, після чого було надано наказ про захоплення ОДА. Нардеп додав, що голосування проходило "під стволами автоматів".

"Це модель того, як можуть проходити вибори на Закарпатті? Під стволами автоматів? Так проходило голосування у 2014 році в Криму та на Донбасі. З блокуванням державних будівель та бойовою зброєю в руках. Співробітники державних установ вистрибували з вікон, щоб не брати участі у голосуванні. Все можна було зробити згідно із законом, не порушуючи процедуру" , – зазначив Тищенко.

Нардеп також повідомив, що йому "загрожували вбивством" на площі перед обласною радою, але завдяки злагодженим діям поліції, до якої він звернувся особисто, вдалося припинити незаконні дії в стінах ОДА.

Що кажуть в облраді?

Тимчасово призначений голова облради Чубірко вважає події 28 жовтня законними.

"На сайті є повідомлення про скликання сесії, у залі були присутні більше половини депутатів. Ми ухвалили важливі рішення для області, про кисневі концентратори, зміни до бюджету, які стосуються повені. І ми ухвалили рішення зняти голову Закарпатської обласної ради за всі ці маніпуляції, що проходять сьогодні в облраді" , – сказав він.

Володимир Чубірко: "Ми вирішили зняти голову Закарпатської облради за маніпуляції". Фото: pmg.ua

За що депутати не злюбили Петрова

Колишній губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль каже "Сегодня", що конфлікт між Закарпаттям та Києвом назрівав уже давно.

"Олексія Петрова депутати облради не сприймали з моменту його призначення. Навіть ті, хто входив до сформованої ним коаліції. Він багатьох "кинув". Одним, за підтримку та голоси на сесіях, він обіцяв посади своїх заступників, іншим – пропонував стати головами різних комітетів облради. Але своїх обіцянок часто не виконував. Отже, він налаштував проти себе не лише опозицію, а й ошуканих союзників", – каже нам Москаль.

Екс-губернатор також наголосив, що за час своєї роботи на посаді він завжди намагався знайти компроміс із усіма депутатами, тому облрада при ньому працювала злагоджено та без збоїв.

"Навіть із угорською фракцією КМКС, яка не проголосувала за його відставку, Петров теж надходить непорядно. Обіцяв вирішити їхні запитання, але нічого не робить. Думаю, Петрову настав час шукати нове місце роботи в Києві. Закарпаття має один шлях – дострокові вибори голови облради", – упевнений Москаль.

Геннадій Москаль: "Олексій Петров багатьох "кинув" / Фото: Facebook

Контроль над міжграничними потоками

Як пояснив "Сегодня" політолог Вадим Карасьов , Закарпатська область завжди була складним для Києва регіоном

"Протягом усієї історії місцеві еліти тут протидіяли намірам центру підім'яти під себе регіон та не допустити монополізації влади на міжкордонні потоки. Закарпаття межує з Угорщиною, Словаччиною. Багато хто не хоче випускати зі своїх рук контроль над контрабандою та митницею", – каже нам Карасьов.

За словами експерта, за часів президентства Порошенка влада діяла на Закарпатті у режимі компромісу.

"Сьогодні влада вирішила взяти Закарпаття кавалерійським наскоком та повністю підпорядкувати його президентській вертикалі. Головою облради призначили колишнього начальника департаменту контррозвідки СБУ, а "дивлячим" Закарпаттям – нардепа Миколу Тищенка, який славиться своєю нахрапистістю. Але це лише викликало ще більший опір місцевих кланів. З ними треба вміти домовлятися, а не диктувати їм свої умови", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Влада вирішила взяти Закарпаття кавалерійським наскоком" / Фото: Facebook

За конфліктом в облраді може стояти Медведчук?

Політолог Ігор Петренко зазначає, що на Закарпатті місцева влада та мафіозні клани вдаються до шантажу влади, щоб досягти паритету.

"Мовляв, ми будемо до вас лояльні, а ви заплющує очі на ряд поступок", – пояснює нам експерт.

На його думку, з відставкою Петрова може бути пов'язана боротьба влади з контрабандистами, багато з яких потрапили під санкції після рішення РНБО.

"Це може бути відповіддю Зеленському. Місцеві еліти хочуть зберегти статус-кво, звідси їхній активний опір тиску влади", – каже експерт.

Петров також не виключає, що до протистояння Закарпаття з Києвом має відношення лідер ОПЗЖ, нардеп Віктор Медедчук .

"З огляду на те, що на Закарпатті є інтереси Медведчука у сферах видобутку газу та митниці, можна припустити, що конфлікт в облраді є частиною протистояння між Медведчуком та Офісом президента", – каже Петров.

Ігор Петренко: "Конфлікт в облраді може бути частиною протистояння між Медведчуком та Банковою" / Фото: Facebook

22 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської області екс-чиновника СБУ Олексія Петрова . Глава держави пояснив своє рішення тим, що будь-якого керівника області підкуповують місцеві еліти і потім займаються контрабандою. 7 грудня 2020 року Петров став головою Закарпатської облради.

Наприкінці 2019 року Зеленський офіційно звільнив голову Закарпатської ОДА . Тоді Закарпаттям керував Ігор Бондаренко. Президент подякував йому за роботу, а головне, за те, що не брав хабара та працював чесно. Водночас причинами його звільнення стали незадовільні результати роботи.