С Медведчука сняли домашний арест, но он все равно дома. Почему?

Печерский суд Киева отпустил Медведчука под личное обязательство, но только в рамках одного из дел

Суд на Медведчуком может пройти завтра - послезавтра. Фото: коллаж "Сегодня"

В СМИ и политических кругах распространилась информация, что якобы подозреваемый в госизмене народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук теперь не имеет меры пресечения в виду домашнего ареста и теперь может спокойно передвигаться по Украине. Но на самом деле это не совсем так.

Что случилось

Печерский суд Киева избрал новую меру пресечения Виктору Медведчуку – личное обязательство до 31 октября. Решение принято в рамках уголовного производства, в котором политик подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных богатств в Крыму.

Реклама

Также известно, что суд огласил решение по просьбе прокуроров. Сторона обвинения сама попросила новую меру пресечения. А судья одобрил их ходатайство.

Почему так решили прокуроры

У них не было выбора. Иначе сторона обвинения грубо нарушила бы законодательство Украины. В статье 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины указано, что содержать лицо под домашним арестом во время досудебного расследования можно не более шести месяцев.

Напомним, что Виктор Медведчук находится дома по решению суда с мая 2021 года, то есть как раз полгода.

Реклама

А почему тогда Медведчук не на свободе

Потому что против народного депутата от "ОПЗЖ" открыто не одно уголовное производство. В октябре 2021 года Генпрокуратура вместе с СБУ обвинили Медведчука в так называемой "угольной" госизмене. По этому делу сейчас проходят отдельные судебные заседания. Поэтому 12 октября по просьбе прокуратуры вместо СИЗО Виктор Медведчук отправился под домашний арест.

Второе уголовное производство позволило выйти за рамки УПК и удерживать подозреваемого нардепа под домашним арестом более шести месяцев. Ведь если по первому делу Медведчук сидит под домашним арестом шестой месяц, то по второму – политик не пробыл дома и месяца.

Поэтому юридически Виктор Медведчук по первому уголовному производству действительно сейчас "на свободе". Но де-факто народный депутат продолжает находиться дома по другому решению суда.

Реклама

Напомним, что ранее мы уже рассказали о готовящемся сценарии по Медведчуку, который был запланирован у прокуроров еще с лета. Оказалось, что открывать новые уголовные производства с просьбой назначить меру пресечения – это единственный способ оставить политика под домашним арестом во время досудебного расследования в рамках законодательства.