З Медведчука зняли домашній арешт, але він все одно вдома. Чому?

Печерський суд Києва відпустив Медведчука під особисте зобов'язання, але лише в межах однієї зі справ

Суд над Медведчуком може пройти завтра - післязавтра. Фото: колаж "Сьогодні"

У ЗМІ та політичних колах поширилася інформація, що нібито підозрюваний у держзраді народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук тепер не має запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і тепер може спокійно пересуватися Україною. Але насправді це не зовсім так.

Що трапилося

Печерський суд Києва обрав новий запобіжний захід Віктору Медведчуку – особисте зобов'язання до 31 жовтня. Рішення ухвалено в межах кримінального провадження, в якому політик підозрюється в державній зраді та замаху на розграбування національних багатств у Криму.

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Також відомо, що суд оголосив рішення на прохання прокурорів. Сторона звинувачення сама попросила новий запобіжний захід. А суддя схвалив їхнє клопотання.

Чому так вирішили прокурори

Вони не мали вибору. Інакше сторона звинувачення грубо порушила би законодавство України. У статті 181 Кримінально-процесуального кодексу України зазначено, що утримувати особу під домашнім арештом під час досудового розслідування можна не більше шести місяців.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук перебуває вдома за рішенням суду з травня 2021 року, тобто саме півроку.

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А чому тоді Медведчук не на волі

Тому що проти народного депутата від "ОПЗЖ" відкрито не одне кримінальне провадження. У жовтні 2021 року Генпрокуратура разом із СБУ звинуватили Медведчука у так званій "вугільній" держзраді. У цій справі зараз відбуваються окремі судові засідання. Тому 12 жовтня на прохання прокуратури замість СІЗО Віктор Медведчук вирушив під домашній арешт.

Друге кримінальне провадження дозволило вийти за рамки КПК та утримувати підозрюваного нардепа під домашнім арештом понад шість місяців. Адже якщо по першій справі Медведчук сидить під домашнім арештом шостий місяць, то по другій – політик не пробув удома і місяця.

Тому юридично Віктор Медведчук у межах першого кримінального провадження справді зараз "на волі". Але де-факто народний депутат продовжує перебувати вдома за іншим рішенням суду.

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Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про сценарії, які готуються, для Медведчука, який був запланований у прокурорів ще влітку. Виявилося, що відкривати нові кримінальні провадження з проханням призначити запобіжний захід – це єдиний спосіб залишити політика під домашнім арештом під час досудового розслідування у межах законодавства.