План готувався ще з літа. Чому замість СІЗО Медведчука відправили додому

Віктор Медведчук знову отримав домашній арешт

Суд ухвалив рішення щодо Медведчука, яке не сподобалося ні прокурорам, ні стороні захисту / Фото: ABC news, Колаж: Сьогодні

Нове кримінальне провадження, а значить, і новий запобіжний захід – прокуратура і СБУ вдруге гучно анонсували кримінальне провадження проти народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і пішли до суду просити СІЗО для політика або заставу у вигляді 1 млрд гривень.

У вівторок, 12 жовтня, несподіванок не сталося – замість СІЗО Віктор Медведчук відправився під домашній арешт. Знову.

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Навіщо Медведчуку два домашніх арешти

На перший погляд, нічого не змінилось. Але це не так.

Медведчук, як відомо, під домашнім арештом вже майже півроку – з травня 2021-го. Причому кожні два місяці, як свідчить законодавство, політику продовжували запобіжний захід.

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За моєю інформацією, засідання щодо "вугільної" держзради відбулося за сценарієм, про який знали всі – і ГПУ, і в ОПЗЖ. Це не означає, що прокуратура і партія Медведчука заодно. Але хід в боротьбі з адвокатами з боку правоохоронців – досить передбачуваний.

За даними джерел, близьких до партії Медведчука, захист підозрюваного в зраді політика готувався до можливого нового кримінального провадження, яке не могло не з'явитися саме до листопада 2021 року.

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Чому нова справа на Медведчука з'явилася саме в жовтні

Нове кримінальне провадження генпрокурор Ірина Венедіктова презентувала суспільству в жовтні невипадково.

Тут варто зробити застереження, що, безперечно, факти в новій справі про держзраду – предмет окремих міркувань. А винуватість чи невинуватість Медведчука доведе виключно суд.

Але саме кримінальне провадження не могло не з'явитися пізніше жовтня. Стаття 181 Кримінально-процесуального кодексу України чітко говорить, що сукупний строк утримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. Медведчук перебуває вдома з травня 2021 року – вже п'ятий місяць.

Не вистачило буквально кількох тижнів, щоб політик зміг скористатися наступною нормою. У тій же 181 статті КПК йдеться, що по закінченні шести місяців домашнього арешту – постанова про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію.

Цілком логічно, що прокуратура не стала "давати пас" нардепу ОПЗЖ і розтрощила знайдену інформацію на окремі кримінальні справи, які з'являються поступово.

Офіс генпрокурора таким чином зможе продовжити утримання Медведчука під домашнім арештом. адже кожна нова справа дорівнює одному новому запобіжному заходу і ще плюс шість місяців.

З новим рішенням Печерського суду про ще один домашній арешт, але вже в іншій справі, стаття 181 КПК знову йде по колу.

Ситуація виглядає так: Медведчук за однією справою сидить під домашнім арештом п'ять місяців і в листопаді закінчується строк запобіжного заходу, а в другій справі – нардеп сидить вдома перший день. Відлік пішов заново.

У такому "юридичному трюку" немає нічого нового. Практикуючий адвокат навряд чи не помітить підготовку подібного сценарію. Захист Медведчука ще влітку розумів, чого очікувати її клієнту восени.

Навіщо тримати Медведчука вдома

Чому не змінити запобіжний захід на СІЗО? Чому це не було зроблено в травні 2021 року під час першого суду? Чому саме домашній арешт? Відповіді на ці питання немає. Але є припущення.

По-перше, якщо не вдаватися в "нутрощі" судово-правоохоронної системи, перед суспільством виглядає все досить демократично. Прокуратура просить жорсткий запобіжний захід, а суд приймає інше, менш жорстке рішення. Але це рішення таке, що ні прокурора, ні захист Медведчука не перемогли і не програли. Принаймні, публічно всі сторони рішенням незадоволені.

По-друге, ще з травня 2021 говорилося, що домашній арешт Медведчука – найоптимальніший варіант з політичної точки зору. Підозрюваний в державній зраді не на волі, що логічно з таким серйозним звинуваченням. Але і не в СІЗО, що не дозволить досить переконливо звинуватити владу в "безпідставних звинуваченнях і репресії опозиції".

Але, крім подібних припущень, є твердий факт: 12 жовтня прокуратура відкрила можливість тримати Медведчука під домашнім арештом ще шість місяців.

Нагадаємо, 20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті.