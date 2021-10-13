План готовился еще с лета. Почему вместо СИЗО Медведчука отправили домой

Виктор Медведчук снова получил домашний арест

Суд принял решение по Медведчуку, которое не понравилось ни прокурорам, ни стороне защиты / Фото: ABC news, Коллаж: Сегодня

Новое уголовное производство, а значит, и новая мера пресечения – прокуратура и СБУ во второй раз громко анонсировали уголовное производство против народного депутата "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука и пошли в суд просить СИЗО для политика или залог в виде 1 млрд гривен.

Во вторник, 12 октября, неожиданностей не случилось – вместо СИЗО Виктор Медведчук отправился под домашний арест. Снова.

Реклама

Зачем Медведчуку два домашних ареста

На первый взгляд, ничего не изменилось. Но это не так.

Медведчук, как известно, под домашним арестом уже почти полгода – с мая 2021-го. Причем каждые два месяца, как гласит законодательство, политику продлевали меру пресечения.

Реклама

По моей информации, заседание по "угольной" госизмене состоялось по сценарию, о котором знали все – и ГПУ, и в ОПЗЖ. Это не значит, что прокуратура и партия Медведчука заодно. Но ход в борьбе с адвокатами со стороны правоохранителей – достаточно предсказуем.

По данным источников, близких к партии Медведчука, защита подозреваемого в госизмене политика готовилась к возможному новому уголовному производству, которое не могло не появиться именно до ноября 2021 года.

Реклама

Почему новое дело на Медведчука появилось именно в октябре

Новое уголовное производство генпрокурор Ирина Венедиктова презентовала обществу в октябре неслучайно.

Здесь стоит оговориться, что, бесспорно, факты в новом деле о госизмене – предмет отдельных рассуждений. А виновность или невиновность Медведчука докажет исключительно суд.

Но само уголовное производство не могло не появиться позже октября. Статья 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины четко гласит, что совокупный срок содержания лица под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. Медведчук находится дома с мая 2021 года – уже пятый месяц.

Не хватило буквально нескольких недель, чтобы политик смог воспользоваться следующей нормой. В той же 181 статье КПК говорится, что по истечению шести месяцев домашнего ареста – постановление о применении меры пресечения прекращает свое действие.

Вполне логично, что прокуратура не стала "давать пасс" нардепу ОПЗЖ и раздробила найденную информацию на отдельные уголовные дела, которые появляются постепенно.

Офис генпрокурора таким образом сможет продлить содержание Медведчука под домашним арестом. Ведь каждое новое дело равно новая мера пресечения и еще плюс шесть месяцев.

С новым решением Печерского суда об еще одном домашнем аресте, но уже по другому делу, статья 181 КПК снова идет по кругу.

Ситуация выглядит так: Медведчук по одному делу сидит под домашним арестом пять месяцев и в ноябре истекает срок меры пресечения, а по второму делу – нардеп сидит дома первый день. Отсчет пошел заново.

В таком "юридическом трюке" нет ничего нового. Практикующий адвокат вряд ли не заметит подготовку подобного сценария. Защита Медведчука еще летом понимала, чего ожидать ее клиенту осенью.

Зачем держать Медведчука дома

Почему не сменить меру пресечения на СИЗО? Почему это не было сделано в мае 2021 года во время первого суда? Почему именно домашний арест? Ответа на эти вопросы нет. Но есть предположения.

Во-первых, если не вдаваться во "внутренности" судебно-правоохранительной системы, перед обществом выглядит все достаточно демократично. Прокуратура просит жесткую меру пресечения, а суд принимает другое, менее жесткое решение. Но это решение таково, что ни прокуроры, ни защита Медведчука не победили и не проиграли. По крайней мере, публично все стороны решением недовольны.

Во-вторых, еще с мая 2021 года говорилось, что домашний арест Медведчука – самый оптимальный вариант с политической точки зрения. Подозреваемый в госизмене не на воле, что логично с таким серьезным обвинением. Но и не в СИЗО, что не позволит достаточно убедительно обвинить власть в "безосновательных обвинениях и репрессиях оппозиции".

Но, помимо подобных догадок, есть твердый факт: 12 октября прокуратура открыла возможность держать Медведчука под домашним арестом еще шесть месяцев.

Напомним, 20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.