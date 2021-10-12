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Медведчуку продлили домашний арест

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
12 октября, 21:03
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Кум Путина остается под домашним арестом
Фото Александра Махова, "Сегодня"
Фото Александра Махова, "Сегодня"

Печерский районный суд сегодня, 12 октября, избрал меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействии терроризму. Его оставили под домашним арестом до 7 декабря.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Судья Вита Бортницкая отклонила ходатайство прокурора о заключении Медведчука под стражу. Таким образом, залог в миллиард гривен нардепу платить не придется.

Подробности дела

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 31 октября.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

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