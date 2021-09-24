"Байден, хватит!" – резолюция об импичменте президента США готова

Сайт "Сегодня" выяснил, какова вероятность отставки Байдена и как это повлияет на Украину

Рано или поздно Байдену придется предстать перед Конгрессом / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 21 сентября, в США вновь подняли вопрос об импичменте президенту Джо Байдену. На этот раз из-за ситуации на границе с Мексикой, учитывая и просчет 46-го американского президента с выводом войск из Афганистана.

Об этом сообщает Washington Examiner.

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Как пишет американское издание, член Палаты представителей США от штата Огайо Боб Гиббс (республиканец) представил резолюцию об импичменте, которую уже поддержали четыре представителя Республиканской партии.

"Я отношусь к этому серьезно. Он причинил стране столько ущерба менее чем за девять месяцев, что действительно страшно. Он не способен быть главнокомандующим, и это очевидно по его действиям с первого дня, когда он занял пост президента", - сказал Гиббс в интервью Washington Examiner.

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Боб Гиббс считает, что 46-й президент США уже "накосячил" достаточно

Претензии к Байдену

Первая, и главная статья в резолюции об импичменте – хаотичный уход из Афганистана, в ходе которого подконтрольное Вашингтону правительство Афганистана пало и к власти вернулись исламисты движения "Талибан". Здесь, по мнению республиканцев, Байден нарушил свою конституционную присягу "добросовестно исполнять обязанности президента США".

"Кто в здравом уме выводит свои войска, прежде чем они вывезут американских граждан и наших союзников?" – заявил Гиббс.

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Вторая статья касается того, что Байден остановил строительство пограничной стены с Мексикой, что положило конец проекту, начатому Дональдом Трампом. Это якобы нарушает присягу Байдена в разделе защиты американских граждан, их безопасности и благополучия.

Третья статья обвиняет Байдена в нарушении принципа разделения ветвей власти путем продления федерального моратория на выселение арендаторов-должников в период пандемии, несмотря на четкое предупреждение Верховного суда США. Суд постановил, что это необходимо делать через решение Конгресса. Конгресс не смог продлить мораторий на выселение и тогда это сделал Байден своим указом.

Последствия

Боб Гиббс признает, что, поскольку в Палате представителей большинство за Демократической партией, то шансы на утверждение резолюции невелики. Но, по словам Гиббса, всем должно быть понятно, что поднятые в документе нарушения не останутся без внимания и в дальнейшем.

По мнению экспертов, даже если Байден потеряет свой пост по любой причине, избранная политика в отношении Украины не изменится.

"Американская политическая система устроена так, что если президент не может выполнять свои функции, то будет вице-президент. Если Байден выпадает из президентства по каким-то причинам, тогда до конца его каденции будет выполнять роль президента Камала Харрис как вице-президент. В США не проводятся досрочные выборы. Плюс есть администрация, сформированная Байденом. Я не думаю, что глобально мы увидит какое-то смещение политики по отношению к Украине. Стратегические направления все же формирует не один человек, а вся администрация. Тем более вопрос Украины сейчас не является вопросом глобального порядка", – пояснил "Сегодня" политолог Алексей Якубин.