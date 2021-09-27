Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"Взрывчатку могли подложить диверсанты из России или "Л/ДНР", – Венедиктова о взрывах в Калиновке

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 16:21
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Взрывы нанесли ущерб на 5,9 миллиарда гривен – были повреждены объекты воинской части и дома местных
В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств
В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2017 году на военных складах в Калиновке Винницкой области прогремели мощные взрывы. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что следствие подтвердило, что подрывное устройство установило постороннее лицо. Также следователи работают и по другим делам по взрывам.

Об этом сообщает Генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Реклама

Генпрокурор подчеркнула, что взрывы в Калиновке нанесли ущерб на 5,9 миллиарда гривен. В частности, были повреждены объекты воинской части и дома местных жителей.

"Версия совершение взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установке взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз", – написала Венедиктова.

Читайте также:

Реклама

В офисе генпрокурора особое внимание уделяют сбору доказательств относительно совершения поджогов и взрывов – из-за ведения боевых действий на востоке Украины.

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

Для этого прокуроры сотрудничают с международными партнерами. Так сейчас Украина ждет ответа от Чехии – относительно взрывов в 2014 году в Врбетице.

Какие еще дела по взрывам расследуют

  • Реклама

    На складе ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово – октябрь 2015 года;

  • На 65 арсенале в Балаклее – март 2017, ноябрь 2019;

  • На 6 арсенале в Ичне – октябрь 2018 года;

В августе стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела первое заседание Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданного при Офисе генпрокурора.

В мае стало известно, что в Украине хотят ввести электронное уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет об автоматизации и оптимизации досудебного расследования.

Ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказывал о главном преимуществе "суда в смартфоне".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

27 сентября 1991. XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, где было объявлено о прекращении деятельности комсомола...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.22

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
3 007 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять