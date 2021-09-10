Союзное государство РФ и Беларуси – зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины

Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Беларуси

Содружество России и Беларуси может угрожать экономике Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президенты России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Сайт "Сегодня" выяснил, чем содружество интересно Путину и Лукашенко, а также, чего ждать от него Украине.

О чем договорились Путин и Лукашенко

В четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам переговоров главы государств договорились о согласовании 28 программ по так называемому "союзному государству", а также о единых макроэкономической политике, оборонном пространстве, рынке нефти и газа.

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"Хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года", – сообщил Путин на пресс-конференции.

Он также добавил, что Россия и Беларусь договорились о единой макроэкономической политике, едином оборонном пространстве, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики. Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам.

Собеседники также предусмотрели создание единых рынков нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Также российский президент пообещал, что цена на газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне этого года.

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В свою очередь Лукашенко отметил, что на переговорах не договорились о единой валюте – якобы банки стран просили "не подходить к этому вопросу".

Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Беларуси, но уточнил, что вопросы политической интеграции не обсуждались, поскольку сначала нужно создать экономический базис. При этом Лукашенко добавил, что ничего плохого для народов России и Беларуси в интеграции нет, так как она взаимовыгодна.

Лукашенко и Путин согласовали 28 программ / Фото: kremlin.ru

В чем интерес России

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Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что содружество с Беларусью выгодно для российской экономики и военной стратегии.

"Для российского бизнеса откроются новые возможности для инвестирования. Это приватизация промышленных объектов, продажа нефти, машиностроение. Военно-стратегическое сотрудничество усилит противовес НАТО", – объясняет "Сегодня" политолог.

Вадим Карасев: содружество с Беларусью выгодно для российской экономически и военной стратегии / Фото: Facebook

В то же время глава Украинского института политики Руслан Бортник считает, что встреча с Лукашенко и переговоры о "союзном государстве" необходима Путину в рамках избирательной компании.

"Завершаются выборы в Госдуму. У провластной партии "Единая Россия" не очень хорошие рейтинги. Борьба с главным конкурентом на выборах – партией КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации – Ред.) подталкивает на такие знаковые, символичные действия в отношении Беларуси", – говорит нам Бортник.

Политолог отмечает, что на самом деле никакого прорыва в отношениях России и Беларуси не произошло.

"Номинально Союзное государство было создано еще в 1999 году. С тех пор здесь нет никакого прогресса. Новые органы не созданы, единой валюты – нет, в оборонном сотрудничестве – без особых изменений, к политической интеграции не подошли. Фактически, новые договоренности лишь фиксируют уже существующий уровень сотрудничества. Но "Единая Россия" предоставила через медиа картинку для электората в стиле возвращения СССР", – говорит Бортник.

Для чего Беларуси союз с Россией

По словам Бортника, содружество с Россией очень важно для Лукашенко.

"Здесь в первую очередь меркантильные мотивы. Беларуси нужны российский газ и нефть по дешевым ценам. В частности, цена на поставляемый из России газ для Беларуси составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в Европу РФ продает газ по 700, а в Украину по 450 долларов", – объясняет Бортник.

Аналогичная ситуация и с ценой на нефть, которую Беларусь перерабатывает в нефтепродукты и продает в другие страны, тем самым улучшая свою экономику.

Руслан Бортник: у Беларуси меркантильные мотивы / Фото: Facebook

Политолог Карасев добавляет, что в содружестве Беларусь также получит военную и политическую защиту.

"Для Лукашенко главное – сохранение власти и той государственности которую он выстраивал более 20 лет. Без поддержки России ему сложно будет удержаться в кресле президента", – говорит эксперт.

Как отреагировала Украина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что "Путин желает захватить себе Беларусь".

"Понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях", – сказал Данилов.

Он также подчеркнул, что данное "братание" не является новым вызовом для Украины.

"Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня, как только президент назначил меня на должность. Но сейчас "все под контролем", – сказал Данилов, не уточнив, при этом, о каких именно угрозах он говорил.

Алексей Данилов: мы четко осознаем, какие угрозы есть со стороны Беларуси и России / Фото: Facebook

Чего ожидать Украине

Политолог Руслан Бортник считает, что содружество России и Беларуси в первую очередь может угрожать экономике Украины.

"Содружество может привезти в будущем к созданию единого энергетического рынка. Беларусь поставляет Украине электроэнергию, дизтопливо, автомобильную технику. Товароборот между Украиной и Беларусью составляет около 5 миллиардов долларов в год. Соответственно, после объединения Россия сможет контролировать этот сегмент украинско-белорусского сотрудничества и, следовательно, влиять на украинскую экономику", – говорит Бортник.

С ним соглашается Карасев.

"Беларусь будет все сильнее интегрироваться в Россию. Все экономические решения по Украине будут приниматься российским бизнесом, что наверняка скажется на наших торговых отношениях с Минском", – резюмировал эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает создание союзного государства Беларуси и России опасностью для Украины, ведь, в случае объединения, Москва и Минск могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление на Киев.

"Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом", – заявил глава украинского государства.

По его мнению, договоренности могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на Украину серьезное давление.

"Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны, мы тоже видим опасности для себя – вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский: сегодня у нас очень опасная ситуация / Фото: Офис Президента Украины