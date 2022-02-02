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Путин не оставит Украину в покое: о "Новороссии" не забыл

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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2 февраля, 22:38
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В "проект" Суркова входят 7 областей Украины
Геннадий Москаль (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Геннадий Москаль (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации и бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль оценил угрозу нового вторжения Российской Федерации в Украину. По его мнению, хозяин Кремля не забыл о проекте "Новороссия".

Об этом Москаль заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"Проект "Новороссия" – он Путиным не ликвидирован. Автор этого проекта Сурков (Владислав Сурков – бывший первый замглавы администрации президента РФ – Ред.) снова вернулся, насколько известно из открытых источников, в администрацию президента Российской Федерации", – заявил он.

По словам Москаля, "проект" включает в себя оккупацию Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей, а также всей Донецкой и Луганской областей.

"Это угроза висит, как меч дамоклов, всегда над Украиной и это нужно понимать", – подытожил он.

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Что известно о "Новороссии"

  • Кремль решил разыграть карту искусственного проекта "Новороссия", чтобы создать видимость пророссийских настроений в восточных областях Украины и таким образом легализовать незаконную оккупацию Крыма. Об этом сообщила эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации "Информационная безопасность" Татьяна Попова после "слива" в интернет электронной переписки Бориса Рапопорта.
  • Последний в 2000-2014 годах работал на Владислава Суркова, в то время еще кремлевского "куратора" "украинского направления".
  • Кроме того, в переписке приводится список российских и украинских деятелей, через которых шло финансирование "русской весны" – пророссийских провокаций в украинских областях, которые и привели к оккупации и войне на Донбассе, ее жертвами стали тысячи украинских военных и мирных жителей.

Также напомним, что сайту "Сегодня" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Кремль до сих пор не отказался от идеи создания "Новороссии" на территории нашей страны.

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