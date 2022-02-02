Яценюк о "зашкваре" Трухина: Вся власть валяет дурака

Они знали обо всем с самого начала и это покрывали, заявил политик

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт"

Видео с ДТП, участником которого является депутат от партии Владимира Зеленского, – это не развлекательные фильмы от студии действующего президента. Это документалистика циничной, лживой и коррупционной системы власти "слуг народа", – написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в Facebook.

"Сейчас вся власть валяет дурака – мол, они ждали расследования. Они знали обо всем с самого начала. И они это покрывали. И факт ДТП, и факт пьяного депутата от партии власти за рулем, и факты спортивных сумок, полных долларов от коррупции этой же власти. Можно только представить, сколько еще они скрывают", – подчеркнул он.

"Настанет день, когда придется за это отвечать" , – подчеркнул политик.

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Арсений Яценюк выразил уважение полицейскому, "который не побоялся и рассказал, как это все происходило на самом деле".