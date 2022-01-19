Шантаж Путина по Украине провалился – Яценюк

Путин объединил Запад в поддержке Украины, подчеркнул Арсений Яценюк

/ Фото: Народный фронт

"Переговоры – это когда люди хотят о чем-то договориться. А со стороны России происходит шантаж, манипуляция. Со стороны России оказывается давление. Потому это были не переговоры. Это был шантаж. И шантаж Путину не удался", – подчеркнул премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в эфире телеканала "Дождь".

Он подчеркнул, что Россия требует гарантий безопасности в то время как нет никакого объяснения, кто или что угрожает России:

Реклама

Разве это не Россия нарушила Будапештский меморандум, где Россия гарантировала территориальную целостность украинского государства в обмен на то, что Украина сдаст третий арсенал ядерного оружия в мире? Разве это не Россия вышла из так называемого Большого договора, которым так же гарантировались Украине суверенность и признание украинских границ? Разве это не Россия отправила свои войска в Донецк, Луганск и Крым и незаконно аннексировала часть украинских территорий? Разве это не Россия сегодня угрожает Украине и всему миру?

По словам Арсения Яценюка, целью Путина было, в том числе, протестовать Запад, как Запад прореагирует: "Думаю, один из вариантов – он надеялся, что Запад расколется, что Запад, возможно, будет пятиться, будет говорить что-то невнятное по поводу того, что Украина не станет членом НАТО. Вышло все с точностью до наоборот. Путин объединил Запад в поддержке Украины".

Кроме того, по его мнению, сыграла роль внутриполитическая повестка дня в России:

"У Путина образ мира остался еще тот, что был во времена "холодной войны" и внутренней политики в том числе. Его задача – удержание власти внутри России".

"Как Советский Союз удерживал власть? Надо было показать врага. Кто враг? Америка и НАТО. И в данный момент в ранге этих врагов – Украина. Поэтому, в принципе, Путин имеет внутриполитическую повестку дня для этого", – подчеркнул Арсений Яценюк.