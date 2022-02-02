Санкции в отношении России должны быть даже за кибератаки против Украины – Яценюк

Запад должен жестко реагировать на кибератаки российских спецслужб против Украины

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Даже кибератака российских спецслужб и ГРУ против Украины должна повлечь за собой санкции против Российской Федерации, убежден премьер-министр Украины 2014-2016 годов. Об этом он заявил британскому Радио BBC.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Россия разбирается в разработке спецопераций, и напомнил, что Путин – бывший офицер КГБ:

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Они будут готовы совершить ряд подрывных операций, провокаций, чтобы отвести внимание от России на так называемых пророссийских боевиков из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Это такой же сценарий, который РФ воплотила в Крыму в 2014 году, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин сначала отрицал участие российских войск в незаконной аннексии Крыма и только год спустя в фильме, вышедшем на российском ТВ, признал, что персонально отдал приказ о незаконной аннексии Крыма.

"Они – мастера спецопераций. Россия может совершить провокацию против Украины", – подчеркнул он.