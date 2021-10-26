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Президентский рейтинг: Разумков догнал Тимошенко, но до Зеленского – еще далеко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 15:04
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Почти от всех политиков ускользает поддержка народа, кроме одного человека
Зеленский и Порошенко теряют, а Разумков (справа) - набирает. Коллаж "Сегодня"
Зеленский и Порошенко теряют, а Разумков (справа) - набирает. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский все еще имеет наибольшую поддержку народа среди украинских политиков, но его рейтинги падают. А вот недавно уволенный с поста спикера парламента Дмитрий Разумков набирает "баллы".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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На первом месте все еще действующий глава государства. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то Зеленский получил бы наибольшее количество голосов – 17% из всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать.

Дальше в президентском рейтинге политики расположились таким образом:

  • Петр Порошенко – 9% и 14% опрошенных соответственно;
  • Юрий Бойко – 7% и 12%;
  • Юлия Тимошенко – 7% и 10%;
  • Дмитрий Разумкова – 6% и 9%;
  • Евгений Мураев – 4% и 6%;
  • Игорь Смешко – 3% и 5%;
  • Владимир Гройсман – 2% и 3,5%;
  • Анатолий Гриценко – 2% и 3%;
  • Олег Ляшко – 2% и 2%;
  • Сергей Притула – 1,5% и 2%;
  • Руслан Кошулинский – 1% и 2%;
  • Виталий Кличко – 1% и 1%.

Социологи отмечают, что в сравнении с концом июля – началом августа электоральная поддержка Зеленского снизилась – с 19,5% до 17% среди всех опрошенных. Также падает рейтинг и у Порошенко – с 12% до 9%.

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А вот Дмитрий Разумков единственный, у кого рейтинг вырос с 2% до 6%.

Если говорить о партиях, то на первом месте "Слуга народа" – за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и уже определился (летом было 17%). У "Европейской солидарности" – 10% и 16% соответственно, у ОПЗЖ – 8% и 13%.

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Как мы писали недавно, данные всеукраинского опроса общественного мнения показали, что более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет офшорные счета за границей.

Кроме того, партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге.

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