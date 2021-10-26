Президентський рейтинг: Разумков наздогнав Тимошенко, але до Зеленського – ще далеко

Майже від усіх політиків вислизає підтримка народу, окрім однієї людини

Зеленський та Порошенко втрачають, а Разумков (праворуч) – набирає. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський все ще має найбільшу підтримку народу серед українських політиків, але його рейтинги падають. А ось нещодавно звільнений з посади спікера парламенту Дмитро Разумков набирає "бали".

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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На першому місці все ще чинний глава держави. Якби найближчим часом проходили президентські вибори, то Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів – 17% з усіх опитаних чи 26% тих, хто візьме участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме.

Далі у президентському рейтингу політики розташувалися таким чином:

Петро Порошенко – 9% та 14% опитаних відповідно;

Юрій Бойко – 7% та 12%;

Юлія Тимошенко – 7% та 10%;

Дмитро Разумкова – 6% та 9%;

Євген Мураєв – 4% та 6%;

Ігор Смешко – 3% та 5%;

Володимир Гройсман – 2% та 3,5%;

Анатолій Гриценко – 2% та 3%;

Олег Ляшко – 2% та 2%;

Сергій Притула – 1,5% та 2%;

Руслан Кошулинський – 1% та 2%;

Віталій Кличко – 1% та 1%.

Соціологи зазначають, що порівняно з кінцем липня – початком серпня електоральна підтримка Зеленського знизилася – з 19,5 до 17% серед усіх опитаних. Також падає рейтинг і у Порошенка – із 12% до 9%.

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А ось Дмитро Разумков єдиний, у кого рейтинг зріс із 2% до 6%.

Якщо говорити про партії, то на першому місці "Слуга народу" – за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і вже визначився (влітку було 17%). У "Європейської солідарності" – 10% та 16% відповідно, у ОПЗЖ – 8% та 13%.

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Як ми писали нещодавно, дані всеукраїнського опитування громадської думки показали, що понад 50% українців вірять, що Зеленський має офшорні рахунки за кордоном.

Крім того, партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію у рейтингу.