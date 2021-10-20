Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей – опрос

Исследование провел Киевский международный институт социологии

Оффшорные счета Владимира Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

56,9% украинцев верят, что президент Украины Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 15-18 октября.

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Результаты исследования

Как стало известно, о международном расследовании Pandora Papers по поводу оффшоров знают 61,7% украинцев, при этом 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 47,9% отвечают, что только слышали, но не знают подробностей.

Отмечается, что для 77,1% респондентов это недопустимо, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом. В то же время 15,6% считают, что в этом нет ничего плохого.

Кроме того, 56,9% респондентов верят, что Зеленский и его бизнес-партнеры имеют оффшорные счета за рубежом, а бизнесмен Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через "95 квартал". 22,6% респондентов – не верят в это.

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Как проводили исследование?

Соцопрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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