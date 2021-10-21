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Такого не было с 2019 года: новые рейтинги партий

21 октября, 16:37
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КМИС обнародовал свежий рейтинг политических партий
Обнародован свежий рейтинг партий
Обнародован свежий рейтинг партий / Фото: Коллаж: Сегодня

Партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге, "Европейская солидарность" Петра Порошенко вышла на первое место по популярности в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то украинцы отдали бы свои голоса за такие партии:

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"Европейской Солидарности" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором),

"Слуги Народа" (13,7% и 15,5% соответственно) ,

"Батькивщины" (12% и 13,6%) и ОПЗЖ (11,5% и 13%).

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"Сила и честь" (7,6% и 8,6%),

"Наши" (5% и 5,7%),

РПЛ (4,9% и 5,6%),

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"Украинская стратегия Гройсмана" (4,9% и 5,6%)

Партия "Свобода" (3,9% и 4,4%).

У других партий поддержка ниже. Так, к примеру, партия "Свобода" и партия "Шария" балансируют на гране, но не дотягивают до проходного барьера.

Социологи отмечают, что формально рейтинги политических партий среди лидеров отличаются в рамках статистической погрешности.

Статистическая погрешность в данном опросе составляла 3,4%.

Как проводили опрос?

Опрос проводили 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1 200 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12% и 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Рейтинг в сентябре

В случае, если бы выборы в Украине проходили в середине сентября 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти восемь политических партий.

  • "Оппозиционный блок" – 5,5%
  • Радикальная партия – 5%
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%

В то же время поддержка лидеров рейтинга лишь незначительно изменилась с лета:

  • "Слуга народа" – 20% в сентябре
  • "Европейская солидарность" – 17,4%
  • "ОПЗЖ" – 11,6%
  • "Батькивщина" – 10,8%
  • "Сила и честь" - 7,8%

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